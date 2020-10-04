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最強甜點！蜷尾家「四葉牛乳霜淇淋」北上快閃、gelato pique café新推「栗子蒙布朗可麗餅」
秋季最強甜點來襲！來自日本的超人氣可麗餅名店「gelato pique café」本回新推「栗子蒙布朗口味」，挑戰法式甜點控的味蕾。而品牌也經常與台南知名「蜷尾家」合作，10月特別推出「北海道四葉牛乳霜淇淋」，首度北上的限定品項僅快閃至10/11，大家絕對要把握開吃。
雖然「蜷尾家」夏季台北店已結束，北部的粉絲依舊可以就近於台北新光三越吃到獨家口味！「gelato pique café」日前與蜷尾家聯名打造「北海道四葉牛乳霜淇淋」，這款冰品嚴選來自日本北海道十勝的頂級生乳，口感滑順且不甜膩，濃郁奶香更是嚐鮮亮點，限時開賣至10/11，倒數一週別錯過。
而gelato pique café趁著入秋之際全新推出「栗子蒙布朗可麗餅」，以栗子泥結合些許蘭姆酒，再與鮮奶油層層交織，堆疊出經典法式滋味，上方還吃得到栗子塊，期間限定截至11/30，甜點控快揪團吃爆！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
gelato pique café秋季系列商品、聯名霜淇淋
販售地點：台北新光三越信義A8店2F、台中新光三越中港店10F
開賣期間：北海道四葉牛乳霜淇淋截至10/11、栗子蒙布朗可麗餅截至11/30
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