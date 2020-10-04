全家咖啡「買六送六」一日限定開搶，寄杯喝爆拿鐵、美式！加碼「金萱鮮橙青茶」優惠必收

收假就來杯平價咖啡提提神吧！全家便利商店每月「好咖日限定優惠」再度回歸，10/6當天10點起凡使用全家APP商品預售功能，即可搶購大杯「經典拿鐵、美式」或中杯「單品拿鐵、美式」一日快閃「買六送六」優惠，本回還加碼口碑極高的私品茶「金萱鮮橙青茶、金萱青茶」促銷活動，咖啡控、茶控趕快設個鬧鐘開搶！

圖／全家便利商店官網

10/6活動當日早上10點開始，使用全家APP商品預售功能，即可享有「大杯熱經典拿鐵、美式」或「中杯熱單品拿鐵、美式」買六送六優惠，各品項限購1組，12/31前都能兌換。值得一提的是2款皆適用「隨買跨店取」，代表大家可以安心寄杯，分批次隨時隨地喝一波！

圖／全家便利商店官網

而10/8 10點全家APP商品預售功能也將開放「大杯冰金萱鮮橙青茶」8入288元、「大杯冰金萱青茶」8入188元好康，限量8800組，兩款方案同樣可兌換至今年底，現泡好茶每杯最低25元有找，粉絲們快喝爆！

全家咖啡買六送六資訊

優惠日期：2020/10/6 10:00起一日限定

兌換期限：2020/12/31

優惠內容：憑全家APP商品預售功能可享有「大杯經典拿鐵、美式」或「中杯單品拿鐵、美式」買六送六優惠，寄杯不限冷熱，會員每人各方案限購一組。

注意事項：1.不含收銀機跨店取、2.數量有限，售完為止、3.此活動不與其他優惠方式併用、4.商品以實物為準，圖片僅供參考

延伸閱讀：

．超萌黑貓杯款必收！星巴克「萬聖節黑貓系列」重磅回歸、10月買一送一別錯過

．皮卡丘杯身、可達鴨杯提欠收服！青花瓷風「可不可ｘ寶可夢」4款聯名飲料必喝