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布丁控開吃！beard papa「焦糖布丁泡芙」新口味，加碼推「蜜糖泡芙」只賣1個月
還記得小時候挖著布丁吃到快見底時，與焦糖醬一起入口的甜蜜回憶嗎？繼森永牛奶糖口味後，日式泡芙工房「beard papa」再度推出懷舊單品「焦糖布丁泡芙」新口味！焦糖布丁滑順Ｑ彈的內餡與beard papa獨家外皮完美結合，讓人一秒回到兒時的甜蜜時光。
滑順口感帶有雞蛋香氣是記憶中布丁的味道，日式泡芙工房beard papa為了讓顧客吃泡芙如同吃到整顆的濃郁焦糖布丁，決定更改日本配方，在台灣首發販售。經過多次調整後堅持手作布丁，冷卻後拌入招牌卡士達醬，均勻融合其中，再淋入苦甜適中的焦糖醬緊緊鎖住味蕾，每一口都能吃到滿滿焦糖與奶香布丁的濃郁滋味，絕對是布丁控今年必吃的新品之一。
除此之外，美國beard papa詢問度爆棚的人氣品項「蜜糖泡芙」也將於10月1日起快閃台灣一個月（10/1-10/31數量有限售完為止），將招牌日式泡芙沾取特製奶油蜂蜜醬烘烤製成，表面澎起一層猶如法式西餅口感，咬下後蜂蜜香氣撲鼻而來，越嚼越香甜且不膩口，期間限定販售一個月想吃要把握！
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