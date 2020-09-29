布丁控開吃！beard papa「焦糖布丁泡芙」新口味，加碼推「蜜糖泡芙」只賣1個月

還記得小時候挖著布丁吃到快見底時，與焦糖醬一起入口的甜蜜回憶嗎？繼森永牛奶糖口味後，日式泡芙工房「beard papa」再度推出懷舊單品「焦糖布丁泡芙」新口味！焦糖布丁滑順Ｑ彈的內餡與beard papa獨家外皮完美結合，讓人一秒回到兒時的甜蜜時光。 beard papa推全新懷舊口味「焦糖布丁泡芙」。 圖／beard papa

滑順口感帶有雞蛋香氣是記憶中布丁的味道，日式泡芙工房beard papa為了讓顧客吃泡芙如同吃到整顆的濃郁焦糖布丁，決定更改日本配方，在台灣首發販售。經過多次調整後堅持手作布丁，冷卻後拌入招牌卡士達醬，均勻融合其中，再淋入苦甜適中的焦糖醬緊緊鎖住味蕾，每一口都能吃到滿滿焦糖與奶香布丁的濃郁滋味，絕對是布丁控今年必吃的新品之一。