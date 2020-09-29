快訊

遭金管會解職 胡亦嘉怒嗆：台版國安法

《婚姻計畫》：用愛修補傷痕，還是用婚姻評價正常？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

江振誠×好喜堂！米其林級手搖飲「台芭線」酸甜登場

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
使用芭樂汁、津津蘆筍汁、養樂多等飲品搭配而成的「台芭線」，每杯125元。記者陳睿中／攝影
使用芭樂汁、津津蘆筍汁、養樂多等飲品搭配而成的「台芭線」，每杯125元。記者陳睿中／攝影

以創意飲品為主軸的「好喜堂」，本次與米其林星級主廚江振誠合作，自即日起推出充滿台灣味的飲品「台芭線」，透過津津蘆筍汁、養樂多與芭樂汁，傳達出新舊交錯的清涼滋味，同時也是江振誠首度跨足手搖飲品。

江振誠認為，蘆筍汁、養樂多與芭樂汁都是台灣極具代表性的飲品，而且有著不同的顏色、外型、味道、包裝材質，各具不同的特色。至於「台8縣」最初是連結台灣東西部的重要交通路線，因此使用3款具有記憶性的飲料，推出「台芭線」飲品。江振誠也認為，會想設計手搖飲的最大原因，就是「好玩」。

杯身部份，延續3款飲料的材質與形狀特色，使用了鋁蓋、錫紙，以及PET材質瓶身組合而成；至於商標則是取自養樂多的字體、芭樂汁的配色，加上津津蘆筍汁的圓點、波浪元素，整體再透過鮮明的白綠紅螢光配色，傳達出繽紛的氣息，並搭配特製的專屬透明PVC提袋。至於飲品本體，則以津津綠蘆筍汁、養樂多氮氣慕斯、芭樂冰沙、蘆筍思樂冰交疊而成，透過不同的溫度與口感，增添飲用的風味，頂端則再加上荔枝爆爆珠與檸檬點綴，每杯售價125元，使用專屬提袋購買，則可享98元優惠價。

江振誠與好喜堂合作，推出「台芭線」特製飲品。記者陳睿中／攝影
江振誠與好喜堂合作，推出「台芭線」特製飲品。記者陳睿中／攝影

延伸閱讀

一絲不茍名㕑江振誠遇上失智老服務生 「啊沒關係啦」

江振誠邀台灣頂尖餐飲人齊聚 全台累計票房近700萬

放棄兩顆米其林星星《初心》名廚江振誠回到故鄉台灣

昔反對美牛嗆總統下台 陳其邁指當時狀況跟現在不同

相關新聞

布丁控開吃！beard papa「焦糖布丁泡芙」新口味，加碼推「蜜糖泡芙」只賣1個月

還記得小時候挖著布丁吃到快見底時，與焦糖醬一起入口的甜蜜回憶嗎？繼森永牛奶糖口味後，日式泡芙工房「beard papa」再度推出懷舊單品「焦糖布丁泡芙」新口味！焦糖布丁滑順Ｑ彈的內餡與beard papa獨家外皮完美結合，讓人一秒回到兒時的甜蜜時光。

喝迷客夏送「森林系民宿一泊二食、一年份飲品免費喝」！加碼冰品季優惠倒數快把握

繼前陣子推出低卡水果氣泡飲新品，連鎖手搖品牌迷客夏日前祭出「#帶著迷客夏去旅行」社群寫真募集活動，即日起至10/20止，凡拍下與迷客夏飲品出遊的照片，完成指定步驟即有機會贏得獎項，其中最受矚目的莫過於

春陽茶事新推「柚香烏龍」、CoCo茶類「2杯只要50元」！3大手搖中秋烤肉超解膩

中秋連假即將來臨，期待和家人、好友團聚的烤肉派對，卻又擔心吃得太油膩嗎？今天特別集結3大飲料品牌的新品及優惠，只要配著中秋最應景手搖，大口吃肉也能火速解膩！ 春陽茶事：新品「柚香烏龍」9/28上

飲料控爆喝一波！ 經典大苑子「台灣鮮搾柳橙綠」重磅回歸開賣囉

飲料控一定要喝！經常依據季節調整品項、主打讓人喝到最新鮮、當季鮮果手搖杯的「大苑子」飲料店，今日(9/24)於全台門市強勢回歸超人氣「台灣鮮搾柳橙綠」，每一杯都使用100%新鮮台灣柳橙搭配茉香綠茶，每

八月堂「買一送一」連3天！進駐全家台鐵北店，連三個月「3入享9折」

可頌控開吃！「殿堂級可頌-八月堂」9月於新北、桃園、台中連展3家正櫃與快閃門市，這回聯手旗下全新品牌「PERFEPAN完美羅宋製造所」進駐全家便利商店台北車站-台鐵北店，讓可頌控搭車、轉車之餘，還能品嘗到新鮮又熱騰騰的可頌。

「哆啦A夢恐龍爆米花桶、哆啦A夢造型杯」萌翻天！捧著限定周邊看電影太療癒

哆啦A夢鐵粉開衝！為歡慶50週年，官方推出最新長篇劇場版《哆啦A夢：大雄的新恐龍》，紀念作品將於9/25在台上映，而威秀影城也將於當日起，獨家祭出50週年電影限定版周邊，超萌「哆啦A夢爆米花桶、立體造

【2020中秋禮讚】smith&hsu「SCONE司康禮盒組」 圓滿而獨特的新派月餅

中秋禮盒除了月餅也有不一樣的選擇！以剪影的手法呈現的禮盒設計圖騰，將smith&hsu的關鍵優勢「茶」與「器」融入其中，佐以大自然的花、草、葉、果、鳥，隱喻茶葉來自大自然的恩賜，推出共六入與九入共4款

爆漿款「芋頭珍奶舒芙蕾」＋整塊布蕾！台北西門浮誇系餐廳新推4大邪惡新品

芋泥、珍奶控一次狙擊！台北西門最夯打卡餐廳「Meat Up」每款餐點皆走夢幻浮誇路線，其中爆漿舒芙蕾品項更是鎮店之寶。本回Meat Up特別推出「珍奶芋泥季」，4款新品超銷魂，其中最大亮點莫過於「芋頭

新竹、信義茶控開喝買一送一！鹿角巷新推「濃郁純茶系列」 還有漸層新品太夢幻

手搖可不只有奶茶有人氣，純茶也算是另一種新興王道！飲料品牌「鹿角巷」即日起推出新推「極品茶。系列」，打造「彼岸紅茶」、「十里烏龍」2款純茶，讓追求健康的男女老少都有機會嚐鮮。新品推出了4大優惠活動，包

中秋吃膩鳳梨酥改用喝的！黑翡淬推「鳳梨舒桂妃」手搖飲口感100％還原超激似

今年的中秋來點不一樣的中秋饗宴！台中發跡的「黑翡淬」以提供高品質飲品深受大眾喜愛，今年中秋節前夕推出「鳳梨舒桂妃」新口味。精選台灣在地品種、金鑽鳳梨搭配土鳳梨手工釀漬帶出酸甜清香，搭配台農牛乳，將兩者結合推出「鳳梨酥」手搖飲。民眾表示入口酸甜尾韻濃郁奶香，風味激似鳳梨酥，還原度逼近100%。

咖啡控快筆記！PAUL「咖啡、茶飲買一送一」連續4天，人氣海鹽焦糖拿鐵必喝

咖啡控又有好康能同享了！貴婦級甜點專賣店「PAUL麵包甜點沙龍」日前在松山打造期間限定快閃店，祭出經典招牌千層派買一送一優惠，此次為了歡慶國際咖啡日，將於限定門市推出「咖啡、茶飲買一送一」的好康活動，只有四天時間快筆記！

迷你「史努比飲水機」太萌！1011全新5款辦公室系列「史努比聯名周邊」，上班族必收

史努比控又要準備買到剁手手！手搖品牌1011 SIPTEA今年積極推出史努比聯名商品，3D造型杯、杯提乃至帽子等應有盡有，一款比一款可愛精美。如今新品擴展至辦公室系列，最令人驚喜的莫過於「史努比飲水機

熱門新聞

全聯最強「中秋限定甜點」內行人曝：一年只出一次

人氣餐廳9家違規 瓦城、壽司郎都上榜

60人公園辦烤肉趴留滿地垃圾 烤完炭火沒滅卻不見人影

中秋烤肉求醃醬配方超前部署 內行人：加這一味口感立即升級

江振誠×好喜堂！米其林級手搖飲「台芭線」酸甜登場

吃鍋抽哈根達斯下午茶！天外天、夯麻辣推中秋限定食材

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。