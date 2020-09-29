江振誠×好喜堂！米其林級手搖飲「台芭線」酸甜登場

以創意飲品為主軸的「好喜堂」，本次與米其林星級主廚江振誠合作，自即日起推出充滿台灣味的飲品「台芭線」，透過津津蘆筍汁、養樂多與芭樂汁，傳達出新舊交錯的清涼滋味，同時也是江振誠首度跨足手搖飲品。

江振誠認為，蘆筍汁、養樂多與芭樂汁都是台灣極具代表性的飲品，而且有著不同的顏色、外型、味道、包裝材質，各具不同的特色。至於「台8縣」最初是連結台灣東西部的重要交通路線，因此使用3款具有記憶性的飲料，推出「台芭線」飲品。江振誠也認為，會想設計手搖飲的最大原因，就是「好玩」。