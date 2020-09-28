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喝迷客夏送「森林系民宿一泊二食、一年份飲品免費喝」！加碼冰品季優惠倒數快把握

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／樹也ChooArt Villa﻿官方臉書專頁、迷客夏提供
圖／樹也ChooArt Villa﻿官方臉書專頁、迷客夏提供

繼前陣子推出低卡水果氣泡飲新品，連鎖手搖品牌迷客夏日前祭出「#帶著迷客夏去旅行」社群寫真募集活動，即日起至10/20止，凡拍下與迷客夏飲品出遊的照片，完成指定步驟即有機會贏得獎項，其中最受矚目的莫過於苗栗超夯獨棟Villa「樹也」一泊二食好康，飲料控及攝影玩家們走起！

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

配合十月接力的中秋及國慶連假，迷客夏新推社群寫真募集活動，10/20前只要拍下帶著迷客夏任一飲品出遊的照片，上傳至臉書或Instagram社群平台、標記迷客夏官方帳號並標註「#帶著迷客夏去旅行」，就有機會贏得獎項。首獎為隱身苗栗三義森林中、獲得建築設計類首獎的「樹也」民宿，另有台南謝宅人文旅宿（雙人獨棟）、KLOOK 6000元旅遊基金、以及迷客夏週週喝一年份等。10月國旅出遊，不妨順道拍一波，隨時有可能免費獲得豪華好康。

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

另外，迷客夏夏日限定的「冰品季」優惠活動截至10/6，全新「芝麻鮮奶」、人氣「大甲芋頭牛奶」、經典「伯爵紅茶拿鐵」等冰淇淋口味任搭6款享9折優惠，趁著烤肉時節還能作為飯後甜點吃一波，冰品控別錯過囉！

帶著迷客夏去旅行 活動資訊

活動期間：即日起至10/20，詳細辦法請見官網https://reurl.cc/v103ZL
活動獎項：
首獎1名-秘境民宿樹也ChooArt Villa一泊二食(可雙人入住，價值22,900元)及迷客夏飲品券2張
二獎1名-台南謝宅府城人文旅宿(可雙人入住，包棟住宿) 及迷客夏飲品券2張
三獎1名-KLOOK客路旅遊平台6000元旅遊基金
優選3名-迷客夏週週喝一年份(每位可得65元迷客夏飲品抵用券，共54張)

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