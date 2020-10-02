皮卡丘杯身、可達鴨杯提欠收服！青花瓷風「可不可ｘ寶可夢」4款聯名手搖必喝
可不可這款聯名很可以！日前「可不可熟成紅茶」聯手寶可夢，打造10款青花瓷造型商品、新推4款獨家手搖，超萌皮卡丘杯身、杯墊一登場掀起打卡旋風，限時3個月鐵粉們一定要跟上！
可不可本回全新推出「就決定是你了！」聯名企劃，首度將備受喜愛的「精靈寶可夢」變身典雅系的青花瓷風，量身打造6款聯名杯身、4款杯墊、4款飲料提袋，另有12款聯名店卡提供蒐藏。猶如欣賞水墨畫的獨特新面目，不只吸引寶可夢迷，開賣首日也吸引路人粉加入排隊搶購陣容，全為收服可愛程度升級的寶可夢杯身及周邊。
限定飲品各自有相應的寶可夢人氣角色，「黃玉歐蕾」以熟成鮮奶茶為基底，加入黃色的焦糖雞蛋布丁，呼應最夯皮卡丘，口感順滑；「雪藏末茶」為香草冰淇淋結合靜岡抹茶，綠系與妙蛙種子成為絕妙組合；「墨玉歐特」主角則是夢幻，飲料本體為燕麥奶融合熟成紅茶，再加入咖啡口味的Q彈軟嫩方塊，豐富口感令人著迷；「胭脂多多」茶湯則選用水蜜桃風味紅茶，加入養樂多，甜蜜口味再搭配胖丁，只有小孩子才會做選擇，粉絲們4款都嚐鮮起來吧！
除了聯名飲料及杯身，手搖控還有「寶可夢環保提袋」欠入手，皮卡丘藍底芙蓉紋、喵喵藍底梅花紋、耿鬼藍底蘭花紋、可達鴨藍底水仙紋，款款萌度爆表又不失優雅，帶著出門外帶飲料輕鬆成為全場焦點。而「寶可夢陶瓷吸水杯墊」分別以卡比獸、暴鯉龍、吉利蛋、火焰鳥為設計，4種皆讓人捨不得遮掉它們的臉。
值得一提的是，可不可此次特別與台灣在地陶瓷品牌「乾唐軒」跨界合作，特製「寶可夢乾唐軒活瓷隨身杯」，杯身上東方傳統版的皮卡丘施展十萬伏特，顯得霸氣十足；若想在家和長輩一起享用下午茶，還可選擇「寶可夢午茶點心組」，杯盤以滾滾蝙蝠、四季鹿、傑尼龜為主視覺，象徵「福祿壽三星共照」祝福之餘，隱約時尚感十足。本次聯名商品及限定飲品即日起至12/31止於全台門市開賣，數量有限，售完為止，粉絲們把握時機出發啦！
可不可熟成紅茶ｘ寶可夢
快閃期間：即日起－12/31
聯名周邊價位：寶可夢乾唐軒活瓷隨身杯2880元、寶可夢午茶點心組1280元、寶可夢環保提袋320元、寶可夢陶瓷吸水杯墊250元
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