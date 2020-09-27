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春陽茶事新推「柚香烏龍」、CoCo茶類「2杯只要50元」！3大手搖中秋烤肉超解膩

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／春陽茶事提供、CoCo都可提供、鮮茶道提供
圖／春陽茶事提供、CoCo都可提供、鮮茶道提供

中秋連假即將來臨，期待和家人、好友團聚的烤肉派對，卻又擔心吃得太油膩嗎？今天特別集結3大飲料品牌的新品及優惠，只要配著中秋最應景手搖，大口吃肉也能火速解膩！

春陽茶事：新品「柚香烏龍」9/28上市

圖／春陽茶事提供
圖／春陽茶事提供

中秋佳節柚子當道，擅長古早味特色飲品的「春陽茶事」本回推出水果系列新品「柚香烏龍」，嚴選台南的老欉文旦柚，以南投鹿谷烏龍為茶湯，佐以蜂蜜柚醬，帶點酸甜的滋味與炭焙茶香融合，絕對是去油膩的好選項。值得一提的是，果肉皆採手工去籽及白膜，每口還喝得到飽滿多汁的柚子果粒呢！「柚香烏龍」9/28起可在全台春陽茶事門市購入，中杯售價55元、大杯65元。

CoCo：中秋限定優惠即日起至10/4

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

茶控們必買！配合中秋，人氣連鎖品牌「CoCo都可」特別祭出限定好康，即日起至10/4止，凡到北桃竹門市，購買純茶系「莊園紅茶」、「茉莉綠茶」、「四季春青茶」可享「任選2杯50元」，銅板價喝起來身體、荷包都無負擔。若購買「檸檬紅、綠、青、冬瓜露」則為「任選3杯100元」，吃海鮮時來杯清爽的飲品超級搭。

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

鮮茶道：食品界米其林二星新品「荔枝QQ金萱」即日起上市

圖／鮮茶道提供
圖／鮮茶道提供

主打現沖茶的「鮮茶道」為全台唯一產銷一條龍包辦的茶飲品牌，日前「鮮露金萱茶」榮獲有「食品界米其林指南」之稱的《國際風味絕佳獎章》iTQi比利時風味絕佳獎，質量與味道備受肯定。趁著中秋前夕，鮮茶道以「鮮露金萱茶」為基底，加入滑順香甜的荔枝果凍，精心打造「荔枝QQ金萱」，可謂升級版金萱茶，2款皆已在全台門市開賣，喜歡喝茶的粉絲趕快手刀嚐鮮去。

圖／鮮茶道提供
圖／鮮茶道提供

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