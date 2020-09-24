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飲料控爆喝一波！ 經典大苑子「台灣鮮搾柳橙綠」重磅回歸開賣囉
飲料控一定要喝！經常依據季節調整品項、主打讓人喝到最新鮮、當季鮮果手搖杯的「大苑子」飲料店，今日(9/24)於全台門市強勢回歸超人氣「台灣鮮搾柳橙綠」，每一杯都使用100%新鮮台灣柳橙搭配茉香綠茶，每一口都讓鐵粉難忘不已。
深受大批粉絲們喜歡的大苑子「台灣鮮搾柳橙綠」重磅回歸，特別選用台灣小農種植的新鮮柳橙，再和茉香綠茶調配，喝得到清爽順口的綠茶橙香，現已正式開賣。支持的粉絲終於等到這個好消息，直呼「我的最愛回來了」、「就是等這個啊」！
大苑子 台灣鮮搾柳橙綠
上市日期：2020/09/24起，全台門市供應
售價：台灣鮮搾柳橙綠(L)65元
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