八月堂「買一送一」連3天！進駐全家台鐵北店，連三個月「3入享9折」

可頌控開吃！「殿堂級可頌-八月堂」9月於新北、桃園、台中連展3家正櫃與快閃門市，這回聯手旗下全新品牌「PERFEPAN完美羅宋製造所」進駐全家便利商店台北車站-台鐵北店，讓可頌控搭車、轉車之餘，還能品嘗到新鮮又熱騰騰的可頌。

八月堂9月宣告回歸台中市區開設正櫃門市，另於新北秀泰樹林店及桃園環球A8店打造兩間快閃店，三店同步推出優惠促銷引發搶購熱潮；這回攜手全家進駐台北車站-台鐵北店，將於9/25起打造三個月期間快閃限定店，以旗下雙品牌八月堂與PERFEPAN完美羅宋製造所打造的快閃店販售經典可頌與羅宋麵包雙重美味享受。

此次快閃店採每日新鮮配送方式，同時每兩小時即會汰換架上商品，保持產品新鮮度。販售品項包括八月堂經典商品蜂巢可頌、人氣商品朱古力可頌以及奶油海鹽可頌；PERFEPAN則是將經典香蒜羅宋、焦糖核桃羅宋兩款暢銷商品都搬進全家快閃店。