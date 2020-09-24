「哆啦A夢恐龍爆米花桶、哆啦A夢造型杯」萌翻天！捧著限定周邊看電影太療癒

哆啦A夢鐵粉開衝！為歡慶50週年，官方推出最新長篇劇場版《哆啦A夢：大雄的新恐龍》，紀念作品將於9/25在台上映，而威秀影城也將於當日起，獨家祭出50週年電影限定版周邊，超萌「哆啦A夢爆米花桶、立體造型杯」讓粉絲們直呼太可愛，紛紛表示想入手、捧著進場看電影。

圖／威秀影城粉絲團

《哆啦A夢：大雄的新恐龍》劇情講述大雄使用哆啦A夢的道具「時光布」，意外將化石孵化成恐龍雙胞胎小Ｑ與小妙，於是決定帶恐龍們回到6600萬年前白堊紀末的一場探險故事。這是第40部《哆啦A夢》電影，本次周邊配合電影角色，精心打造「哆啦A夢恐龍爆米花桶」，恐龍小Q覆蓋在哆啦A夢頭上，打開就能爽嗑爆米花。

圖／威秀影城粉絲團

而「哆啦A夢立體造型杯」則是經典的3D版哆啦A夢，再搭配紅色披風與探險帽，讓人更能入戲。周邊將隨電影於9/25同步上市，套餐售價為599元，可一次獲得2款電影版造型周邊，加上1份小份爆米花及中杯飲料乙杯。若只想收藏其中一款，也可單點，造型杯飲料價格為299元、爆米花桶339元，超適合粉絲們看完電影，帶回家好好珍藏，心動的粉絲們準備出動囉！

圖／威秀影城粉絲團

延伸閱讀：

．一口塞不完！台南「巨型鮭魚握壽司」快跟手一樣大，鮭魚控必嚐

．爆漿款「芋頭珍奶舒芙蕾」＋整塊布蕾！台北西門浮誇系餐廳新推4大邪惡新品