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「哆啦A夢恐龍爆米花桶、哆啦A夢造型杯」萌翻天！捧著限定周邊看電影太療癒

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／威秀影城粉絲團
圖／威秀影城粉絲團

哆啦A夢鐵粉開衝！為歡慶50週年，官方推出最新長篇劇場版《哆啦A夢：大雄的新恐龍》，紀念作品將於9/25在台上映，而威秀影城也將於當日起，獨家祭出50週年電影限定版周邊，超萌「哆啦A夢爆米花桶、立體造型杯」讓粉絲們直呼太可愛，紛紛表示想入手、捧著進場看電影。

圖／威秀影城粉絲團
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《哆啦A夢：大雄的新恐龍》劇情講述大雄使用哆啦A夢的道具「時光布」，意外將化石孵化成恐龍雙胞胎小Ｑ與小妙，於是決定帶恐龍們回到6600萬年前白堊紀末的一場探險故事。這是第40部《哆啦A夢》電影，本次周邊配合電影角色，精心打造「哆啦A夢恐龍爆米花桶」，恐龍小Q覆蓋在哆啦A夢頭上，打開就能爽嗑爆米花。

圖／威秀影城粉絲團
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而「哆啦A夢立體造型杯」則是經典的3D版哆啦A夢，再搭配紅色披風與探險帽，讓人更能入戲。周邊將隨電影於9/25同步上市，套餐售價為599元，可一次獲得2款電影版造型周邊，加上1份小份爆米花及中杯飲料乙杯。若只想收藏其中一款，也可單點，造型杯飲料價格為299元、爆米花桶339元，超適合粉絲們看完電影，帶回家好好珍藏，心動的粉絲們準備出動囉！

圖／威秀影城粉絲團
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