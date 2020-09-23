爆漿款「芋頭珍奶舒芙蕾」＋整塊布蕾！台北西門浮誇系餐廳新推4大邪惡新品

芋泥、珍奶控一次狙擊！台北西門最夯打卡餐廳「Meat Up」每款餐點皆走夢幻浮誇路線，其中爆漿舒芙蕾品項更是鎮店之寶。本回Meat Up特別推出「珍奶芋泥季」，4款新品超銷魂，其中最大亮點莫過於「芋頭奶茶舒芙蕾」，完美結合人氣珍奶與經典芋頭，打造華麗組合，上方再放上整塊手工布蕾、撒上酥脆紫薯絲，美得捨不得下手！

圖／Meat Up提供

珍奶烏龍布丁舒芙蕾「吧啵烏龍」售價280元、提拉米蘇烏龍奶舒芙蕾「瑰蜜」售價200元。圖／Meat Up提供

Meat Up「珍奶芋泥季」本次將備受好評的「珍奶舒芙蕾」升級，以更為濃郁的烏龍茶為核心靈魂，製成「珍珠烏龍布丁舒芙蕾」，鬆軟的舒芙蕾本體淋上茶香四溢的醬汁，搭配手工布蕾，再加上Q彈波霸，絕妙口感令人上癮。另一款「提拉米蘇舒芙蕾」濃濃的烏龍奶蓋已十分邪惡，甜點還加入了馬斯卡彭起士與提拉米蘇，苦甜巧克力粉升華風味，最後擺上有機玫瑰花，絕美新品就此誕生。

芋頭奶茶舒芙蕾「茶泥布朗」售價280元、芋泥奶茶飲「泥找茶」為295元。圖／Meat Up提供

而朝聖亮點「芋頭奶茶舒芙蕾」在奶茶及芋泥醬特調加持下，一口氣綜合茶香、奶香與沙沙的芋泥口感，外觀則被療癒的芋泥及芋頭塊鋪滿，頂端再放上入口即化的布蕾及鮮艷的紫薯絲，讓芋頭的粉絲和熱愛手搖奶茶的人，找到全新滋味。除了三款最新舒芙蕾，Meat Up還以雞尾酒為概念，精心調製「芋泥奶茶飲」，真材實料的芋泥基底，調入經典不敗的珍珠奶茶，杯口放有嚼勁十足的芋圓串，再以粉嫩視覺的棉花糖收尾。4大特色網美級必嚐即日起已上市，大家又能吃一波，順道刷爆社群啦！

Meat Up

地址：台北市萬華區武昌街二段37號6樓​(西門捷運站6號出口​)

營業時間：週一至週五11:00-22:00​；週六、日10:00-22:00

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