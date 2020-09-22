中秋吃膩鳳梨酥改用喝的！黑翡淬推「鳳梨舒桂妃」手搖飲口感100％還原超激似
今年的中秋來點不一樣的中秋饗宴！台中發跡的「黑翡淬」以提供高品質飲品深受大眾喜愛，今年中秋節前夕推出「鳳梨舒桂妃」新口味。精選台灣在地品種、金鑽鳳梨搭配土鳳梨手工釀漬帶出酸甜清香，搭配台農牛乳，將兩者結合推出「鳳梨酥」手搖飲。民眾表示入口酸甜尾韻濃郁奶香，風味激似鳳梨酥，還原度逼近100%。
來自台中的黑翡淬，標榜無添加、天然，繼上次玫瑰保養系飲品後，趁著中秋節來臨，應景推出「鳳梨舒桂妃」，裡頭添加古代宮廷才吃得到的養顏聖品需慢工細熬的「桂花銀耳膠」，加上使用天然生技萃取桂花純露，搭配台農濃郁鮮乳，以超解膩的鐵觀音、紅茶為基底，喝起來口感激似鳳梨酥滋味，由於食材自然新鮮，讓民眾爽喝零負擔。
另外，受女性愛戴的「瑰蜜珍珠」不僅以天然木薯粉自製，還以玫瑰花蜜下去漬成，食品科技背景的技術團隊，以天然生技萃取純露，保留四季花曆，被譽為手搖飲品界花香系，用喝的保養飲品。
中秋不長肉靠這杯！連假大魚大肉外，現代人講究飲食清爽、無負擔，黑翡淬花開富桂系列除了「鳳梨舒桂妃」之外，用鐵觀音或紅茶為底蘊的「貴桂烏龍」、「桂花紅了」，以及咀嚼系絕對暴動的「珍桂銀耳牛奶浴」，瑰蜜珍珠、鳳梨銀耳膠混搭著鮮奶茶，四種感受一次滿足，即日起亮麗登場。
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