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新竹、信義茶控開喝買一送一！鹿角巷新推「濃郁純茶系列」 還有漸層新品太夢幻

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／鹿角巷提供
圖／鹿角巷提供

手搖可不只有奶茶有人氣，純茶也算是另一種新興王道！飲料品牌「鹿角巷」即日起推出新推「極品茶。系列」，打造「彼岸紅茶」、「十里烏龍」2款純茶，讓追求健康的男女老少都有機會嚐鮮。新品推出了4大優惠活動，包含買一送一、滿額免費贈極品茶等好康，台北信義ATT店、新竹光復店限定開賣，台北人、新竹人走起！

圖／鹿角巷提供
圖／鹿角巷提供

「極品茶。系列」回歸純粹，「彼岸紅茶」主打溫潤順口且不苦澀，喝得到清香的紅茶滋味，而「十里烏龍茶」則以烏龍茶為基底，搭配法蘭西梨香甜的風味，兩款原始口味讓人一喝就上癮。值得一提的是，鹿角巷將插旗9/26開幕的桃園青埔最夯「JETS嘉年華」，讓大家不用特別到限定門市，遊玩之餘也能順道喝一波鹿角巷新品。

圖／鹿角巷提供
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為歡慶純茶上市，9/27至9/30使用第三方外送平台，可享「極品。茶系列」大杯同品項買一送一，10/1至10/18消費滿額亦可獲得一杯大杯新品。即日起至10/31為止，加入官方LINE好友亦可獲得新品單杯折5元優惠券，一連串促銷活動快跟上。

本回跨界聯名特調以3INA品牌熱銷的腮紅色369莓果西柚塔甜心特調、504蜜桃奶霜甜心特調為概念，。圖／鹿角巷提供
本回跨界聯名特調以3INA品牌熱銷的腮紅色369莓果西柚塔甜心特調、504蜜桃奶霜甜心特調為概念，。圖／鹿角巷提供

另外，鹿角巷也與西班牙知名彩妝3INA跨界聯名，打造女神光「西柚金芒泡泡飲」及「蜜桃mojito泡泡飲」，變身每日限量的漸層特飲，準備攻佔社群打卡版面。聯名飲品於台北信義ATT店獨家販售，而即日起每週六、日下午2時至6時，凡到誠品生活南西店3INA快閃櫃消費，也可獲贈特調乙瓶。每時段限量15瓶，送完為止。除此，即日起至10/20，若於鹿角巷台北信義ATT門市消費滿50元，即可獲得刮刮樂券，而在3INA A8專櫃不限金額消費則可獲得鹿角巷新品「買一送一」兌換券。

極品茶。系列活動

販售門市：台北信義ATT門市、新竹光復門市、JETS嘉年華
優惠活動（優惠不能併用）：
（1）10/31前，加入鹿角巷LINE好友(@thealley.da)，即可獲得新品單杯折5元優惠券
（2）歡慶專屬IG濾鏡(極品茶語錄)上線！10/31前拍照並公開標註@thealley.tw，有機會獲得極品好茶VIP暢飲券
（3）9/27-9/30「極品。茶系列」新品大杯買1送1(限同品項、使用第三方外送平台)
（4）10/1-10/18消費滿額即送「極品。茶系列」新品大杯乙杯 (限使用第三方外送平台)

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