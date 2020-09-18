咖啡控快筆記！PAUL「咖啡、茶飲買一送一」連續4天，人氣海鹽焦糖拿鐵必喝

咖啡控又有好康能同享了！貴婦級甜點專賣店「PAUL麵包甜點沙龍」日前在松山打造期間限定快閃店，祭出經典招牌千層派買一送一優惠，此次為了歡慶國際咖啡日，將於限定門市推出「咖啡、茶飲買一送一」的好康活動，只有四天時間快筆記！

10月1日是國際咖啡日，不少商家會推出優惠活動吸引買氣，PAUL麵包甜點沙龍宣布，將於10月1日至10月4日推出「咖啡、茶飲同品項買 一送一」優惠（口味／冰熱／容量需相同），適用門市有信義店、仁愛店、內湖店、大葉高島屋店、林口三井店、巨城店共6家門市，適逢中秋佳節，出遊的咖啡控路過千萬別錯過。

PAUL麵包甜點沙龍選用精選LAVAZZA咖啡豆，咖啡香氣十足且順口，是不少咖啡控指名必喝的品項之一，其中推薦「海鹽焦糖拿鐵」、「玫瑰拿鐵」兩款單品，趁著國際咖啡日一起約伴享受一下吧。

PAUL咖啡／茶飲買一送一

內容：活動期間內享咖啡、茶飲同品項買一送一（口味／冰熱／容量需相同）

時間：10月1日至10月4日

限定門市：仁愛店、信義店、內湖店、大葉高島屋店、林口三井店、巨城店