【2020中秋禮讚】台北晶華酒店「栢麗廳」夯肉宴+五星夯肉外帶餐

中秋有三寶，月餅、文旦、烤肉趣！在中秋節烤(夯)肉歡聚已經是深植人心的國民運動，可以三五好友、家族至親相聚一堂，對著紅紅爐火分享快樂與美味，這時候，就需要一份專為歡樂秋節量身打造五星夯肉熟食外帶餐及嚴選肉品禮盒；或者，訂一個懶人計畫，前往超人氣餐廳享受主廚的款待，用八國醬料與二十多款多款特色燒烤料理盡情享受世界級烤肉大餐，無論在家烤、出門享受，台北晶華酒店栢麗廳都準備好了！

全球「夯」肉宴

擁有超高人氣的栢麗廳將自9月18日至10月4日推出「全球夯肉宴」，消費者可以省去準備以及料理食材的時間，也不必擔心戶外烤肉時天氣變化等諸多問題，輕鬆的在自助餐檯上大快朵頤。主廚團隊匯集多款嚴選烤物，透過嫻熟的技巧搭配火山石進行燒烤，展現出誘人烙痕與獨特的香氣，豐美肉品包括美國肋眼牛肉、小戰斧牛肋排、德國豬腳、豬肋排、巨無霸香腸、蜜汁火腿，海鮮部分則包括巨型花枝、現流巨魚頭、長槍烏賊、三點蟹、每日現流鮮魚、旭蟹、櫻花蟹、牡蠣、天使紅蝦。另有來自台南玉井的珍珠玉米、新竹關西水蜜桃蕃茄、小農栽種的迷你紅蘿蔔、關廟鳳梨…等蔬菜，健康與美味同時兼具。主廚團隊同時精選八國嚴選刷醬相佐，可以選擇台式沙茶烤肉醬、日式照燒醬、泰式沙嗲醬、韓式辣味噌醬、美式BBQ烤肉醬、德式芥末醬、義式青醬、以及墨西哥莎莎醬，分別搭配不同肉品、海鮮或蔬菜，嘗來讓整體風味更為上乘。

五星「夯」肉餐

晶華酒店持續耕耘美食外帶市場，致力為消費者提供更多的美味選項，迎接中秋佳節應景推出的五星夯肉熟食外帶餐，是由法籍主廚諾爾親自監製，可選擇重達3.5公斤重、媒體評比冠軍的「爐烤美國特選級肋眼牛肉」，或是2.5公斤重的「爐烤美國極佳級戰斧牛排」，搭配自製「松露薯泥」、「爐烤時蔬」，以及「波特紅酒醬」、「手工芥末籽醬」，每組NT$6,800起，可供四到六人食用。晶華也貼心為喜愛自己動手享受近距離直火炭烤樂趣、卻無暇採買食材的消費者備妥了多款ROBIN’S GRILL嚴選牛排禮盒，由ROBIN’S餐廳的行政主廚-陳春生主廚精選包括油花細緻、肉香味美的「鹿兒島黑毛和牛」，以及經典頂級牛排代表「美國極佳級肋眼牛排」，推出兩款嚴選肉排禮盒，二至六片裝，每份NT$3,800起。

另有可供四人食用的組合式禮盒，每份NT$2,800，包含匯集美國極佳級肋眼牛排、美國肩胛肋眼燒肉片、美國去骨牛小排燒肉片、美國翼板燒肉片的嚴選牛組合，以及丹麥戰斧豬排、松阪豬燒肉片、梅花豬燒肉片、五花豬燒肉片的嚴選豚組合，與可供六人食用的嚴選夯組合，內容有美國極佳級肋眼牛排、丹麥戰斧豬排、松阪豬燒肉片、梅花豬燒肉片、美國去骨牛小排燒肉片、美國翼板燒肉片，無論在家自行烹調或送禮都是佳節首選！

更多詳情

台北晶華酒店官方網站＞https://www.regenthotels.com/tw/regent-taipei

地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號

電話：02-2523-8000

吳丁江/River圖文彙整

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