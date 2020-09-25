快訊

愛夫心切！英勇甜美妻不顧懷孕 跳水從鯊魚口中救出夫

口罩國家隊私設22條生產線 高市衛生局對淨新重罰200萬

【2020中秋禮讚】台北晶華酒店「栢麗廳」夯肉宴+五星夯肉外帶餐

欣傳媒 / 欣傳媒

中秋有三寶，月餅、文旦、烤肉趣！在中秋節烤(夯)肉歡聚已經是深植人心的國民運動，可以三五好友、家族至親相聚一堂，對著紅紅爐火分享快樂與美味，這時候，就需要一份專為歡樂秋節量身打造五星夯肉熟食外帶餐及嚴選肉品禮盒；或者，訂一個懶人計畫，前往超人氣餐廳享受主廚的款待，用八國醬料與二十多款多款特色燒烤料理盡情享受世界級烤肉大餐，無論在家烤、出門享受，台北晶華酒店栢麗廳都準備好了！

全球「夯」肉宴

擁有超高人氣的栢麗廳將自9月18日至10月4日推出「全球夯肉宴」，消費者可以省去準備以及料理食材的時間，也不必擔心戶外烤肉時天氣變化等諸多問題，輕鬆的在自助餐檯上大快朵頤。主廚團隊匯集多款嚴選烤物，透過嫻熟的技巧搭配火山石進行燒烤，展現出誘人烙痕與獨特的香氣，豐美肉品包括美國肋眼牛肉、小戰斧牛肋排、德國豬腳、豬肋排、巨無霸香腸、蜜汁火腿，海鮮部分則包括巨型花枝、現流巨魚頭、長槍烏賊、三點蟹、每日現流鮮魚、旭蟹、櫻花蟹、牡蠣、天使紅蝦。另有來自台南玉井的珍珠玉米、新竹關西水蜜桃蕃茄、小農栽種的迷你紅蘿蔔、關廟鳳梨…等蔬菜，健康與美味同時兼具。主廚團隊同時精選八國嚴選刷醬相佐，可以選擇台式沙茶烤肉醬、日式照燒醬、泰式沙嗲醬、韓式辣味噌醬、美式BBQ烤肉醬、德式芥末醬、義式青醬、以及墨西哥莎莎醬，分別搭配不同肉品、海鮮或蔬菜，嘗來讓整體風味更為上乘。

五星「夯」肉餐

晶華酒店持續耕耘美食外帶市場，致力為消費者提供更多的美味選項，迎接中秋佳節應景推出的五星夯肉熟食外帶餐，是由法籍主廚諾爾親自監製，可選擇重達3.5公斤重、媒體評比冠軍的「爐烤美國特選級肋眼牛肉」，或是2.5公斤重的「爐烤美國極佳級戰斧牛排」，搭配自製「松露薯泥」、「爐烤時蔬」，以及「波特紅酒醬」、「手工芥末籽醬」，每組NT$6,800起，可供四到六人食用。晶華也貼心為喜愛自己動手享受近距離直火炭烤樂趣、卻無暇採買食材的消費者備妥了多款ROBIN’S GRILL嚴選牛排禮盒，由ROBIN’S餐廳的行政主廚-陳春生主廚精選包括油花細緻、肉香味美的「鹿兒島黑毛和牛」，以及經典頂級牛排代表「美國極佳級肋眼牛排」，推出兩款嚴選肉排禮盒，二至六片裝，每份NT$3,800起。

另有可供四人食用的組合式禮盒，每份NT$2,800，包含匯集美國極佳級肋眼牛排、美國肩胛肋眼燒肉片、美國去骨牛小排燒肉片、美國翼板燒肉片的嚴選牛組合，以及丹麥戰斧豬排、松阪豬燒肉片、梅花豬燒肉片、五花豬燒肉片的嚴選豚組合，與可供六人食用的嚴選夯組合，內容有美國極佳級肋眼牛排、丹麥戰斧豬排、松阪豬燒肉片、梅花豬燒肉片、美國去骨牛小排燒肉片、美國翼板燒肉片，無論在家自行烹調或送禮都是佳節首選！

更多詳情

台北晶華酒店官方網站＞https://www.regenthotels.com/tw/regent-taipei

地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號

電話：02-2523-8000

吳丁江/River圖文彙整

本文經授權轉載自欣傳媒 欣美食，未經允許請勿轉載！

美國 牛排 晶華酒店

延伸閱讀

TikTok總部將留在美國

美對中加徵關稅違反規則 學者：不會改變貿易戰

長榮航推類出國專案航班2.0 搶中秋及雙十商機

高雄偽出國來了！長榮中秋國慶專機開賣 叫「嫦娥」免費搭

相關新聞

飲料控爆喝一波！ 經典大苑子「台灣鮮搾柳橙綠」重磅回歸開賣囉

飲料控一定要喝！經常依據季節調整品項、主打讓人喝到最新鮮、當季鮮果手搖杯的「大苑子」飲料店，今日(9/24)於全台門市強勢回歸超人氣「台灣鮮搾柳橙綠」，每一杯都使用100%新鮮台灣柳橙搭配茉香綠茶，每

八月堂「買一送一」連3天！進駐全家台鐵北店，連三個月「3入享9折」

可頌控開吃！「殿堂級可頌-八月堂」9月於新北、桃園、台中連展3家正櫃與快閃門市，這回聯手旗下全新品牌「PERFEPAN完美羅宋製造所」進駐全家便利商店台北車站-台鐵北店，讓可頌控搭車、轉車之餘，還能品嘗到新鮮又熱騰騰的可頌。

「哆啦A夢恐龍爆米花桶、哆啦A夢造型杯」萌翻天！捧著限定周邊看電影太療癒

哆啦A夢鐵粉開衝！為歡慶50週年，官方推出最新長篇劇場版《哆啦A夢：大雄的新恐龍》，紀念作品將於9/25在台上映，而威秀影城也將於當日起，獨家祭出50週年電影限定版周邊，超萌「哆啦A夢爆米花桶、立體造

【2020中秋禮讚】smith&hsu「SCONE司康禮盒組」 圓滿而獨特的新派月餅

中秋禮盒除了月餅也有不一樣的選擇！以剪影的手法呈現的禮盒設計圖騰，將smith&hsu的關鍵優勢「茶」與「器」融入其中，佐以大自然的花、草、葉、果、鳥，隱喻茶葉來自大自然的恩賜，推出共六入與九入共4款

爆漿款「芋頭珍奶舒芙蕾」＋整塊布蕾！台北西門浮誇系餐廳新推4大邪惡新品

芋泥、珍奶控一次狙擊！台北西門最夯打卡餐廳「Meat Up」每款餐點皆走夢幻浮誇路線，其中爆漿舒芙蕾品項更是鎮店之寶。本回Meat Up特別推出「珍奶芋泥季」，4款新品超銷魂，其中最大亮點莫過於「芋頭

新竹、信義茶控開喝買一送一！鹿角巷新推「濃郁純茶系列」 還有漸層新品太夢幻

手搖可不只有奶茶有人氣，純茶也算是另一種新興王道！飲料品牌「鹿角巷」即日起推出新推「極品茶。系列」，打造「彼岸紅茶」、「十里烏龍」2款純茶，讓追求健康的男女老少都有機會嚐鮮。新品推出了4大優惠活動，包

中秋吃膩鳳梨酥改用喝的！黑翡淬推「鳳梨舒桂妃」手搖飲口感100％還原超激似

今年的中秋來點不一樣的中秋饗宴！台中發跡的「黑翡淬」以提供高品質飲品深受大眾喜愛，今年中秋節前夕推出「鳳梨舒桂妃」新口味。精選台灣在地品種、金鑽鳳梨搭配土鳳梨手工釀漬帶出酸甜清香，搭配台農牛乳，將兩者結合推出「鳳梨酥」手搖飲。民眾表示入口酸甜尾韻濃郁奶香，風味激似鳳梨酥，還原度逼近100%。

咖啡控快筆記！PAUL「咖啡、茶飲買一送一」連續4天，人氣海鹽焦糖拿鐵必喝

咖啡控又有好康能同享了！貴婦級甜點專賣店「PAUL麵包甜點沙龍」日前在松山打造期間限定快閃店，祭出經典招牌千層派買一送一優惠，此次為了歡慶國際咖啡日，將於限定門市推出「咖啡、茶飲買一送一」的好康活動，只有四天時間快筆記！

迷你「史努比飲水機」太萌！1011全新5款辦公室系列「史努比聯名周邊」，上班族必收

史努比控又要準備買到剁手手！手搖品牌1011 SIPTEA今年積極推出史努比聯名商品，3D造型杯、杯提乃至帽子等應有盡有，一款比一款可愛精美。如今新品擴展至辦公室系列，最令人驚喜的莫過於「史努比飲水機

甜嚐心動的感覺！十大雙北DIY手作甜點店 手殘也能燃燒烘焙魂

少女的心中一定有著烘焙魂和甜點夢，但卻苦於家中空間、器材不足，無法體驗手作的樂趣。不過現在有越來越多的共享廚房DIY手作甜點工作室，每家特色都不一樣。

25元坐享無敵海景＋夕陽！「舒油頭」插旗九份老街，獨家小芋圓新品88折開喝

位於瑞芳的九份老街除了坐擁山海空靈景觀，也憑藉神似《神隱少女》場景的茶樓與古色古香的街道，吸引國內外旅客朝聖，成為台北必訪首選。如今這處熱門景點新增一處全新打卡亮點，從店裝到飲品皆走網美路線的「舒油頭

哈根達斯新口味「巧克力、焦糖義式冰淇淋」！全家限定「第2件半價」快囤貨

冰品控囤貨時機又來啦！哈根達斯日前推出巧克力風味及焦糖口味的「義式冰淇淋」新品，而全家便利商店也獨家祭出迷你杯「第2件半價」好康，再加碼限定活動，是時候開衝買一波囉！ 哈根達斯本回全新推出Gel

熱門新聞

期間限定！麥當勞韓式炸雞好吃嗎？網說出「真實感受」

夜市驚見「孟婆湯」攤販！真實內容物曝光 網讚：有創意

咖啡買5送5！ 4大超商「補班日、中秋連假優惠」懶人包

全聯4度攜手OREO！ 6款「焦糖海鹽甜點」玩出甜鹹新滋味

燒肉＋鍋物「20道料理900元」！胡同裏的寬巷子開2店　

10月1日中秋連假第一天逢「世界咖啡日」 85度C招牌咖啡第二杯20元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。