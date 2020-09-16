快訊

紅葉52年：將錯就錯的悲劇，造就台日少棒養成的分歧點

小蔣低聲下氣也無用 美拒簽協防台灣「樂成計畫」討好北京

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迷你「史努比飲水機」太萌！1011全新5款辦公室系列「史努比聯名周邊」，上班族必收

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／1011 SIPTEA提供
圖／1011 SIPTEA提供

史努比控又要準備買到剁手手！手搖品牌1011 SIPTEA今年積極推出史努比聯名商品，3D造型杯、杯提乃至帽子等應有盡有，一款比一款可愛精美。如今新品擴展至辦公室系列，最令人驚喜的莫過於「史努比飲水機」，迷你尺寸放在桌上完全沒問題，上班時有呆萌的史努比大頭陪伴，再也不會偷懶不喝水！

圖／1011 SIPTEA提供
圖／1011 SIPTEA提供

1011 SIPTEA本次一口氣推出5款新品項，其中「史努比點心杯」超適合上班易嘴饞的人，除了整個杯身被史努比圖樣佔滿，杯上紅色蓋還有小吃兜的功能！放上餅乾等零食，不用用手也能輕輕咬起，再來一口飲料，下午茶輕鬆體驗。而繼酷炫版全黑立體杯，1011本回打造夢幻風的「史努比轉轉造型杯」，上方以水晶球為設計，按下按鈕還能看著史努比及雪粒旋轉，工作爆炸時看一看超療癒。

圖／1011 SIPTEA提供
圖／1011 SIPTEA提供
圖／1011 SIPTEA提供
圖／1011 SIPTEA提供

辦公室系列中，最狂的「史努比飲水機」每日限量販售，精緻的體積可放置桌面，就近補充水分。Tiffany藍色的機體加上透明史努比大頭也非常漂亮，若換成倒入牛奶，還能變身更逼真的史努比呢！活動內另有手搖控會愛上的「史努比絨毛杯提」、大容量「史努比購物提袋」，即日起只要購買50元飲品，每款皆可額外加價購買，史努比迷手刀衝！

圖／1011 SIPTEA提供
圖／1011 SIPTEA提供

除了聯名周邊，1011 SIPTEA也聯同人氣鳳梨酥品牌「高女婿」推出「喵喵嘿鳳梨中秋禮盒」，內含原味、竹炭、抹茶共3款口味的鳳梨酥，還會附送一對白白胖胖的招財貓。禮盒即日起於4大快閃店同步發售，秋節送禮不必愁啦！

圖／1011 SIPTEA提供
圖／1011 SIPTEA提供

1011 SNOOPY史努比聯名周邊

活動內容：消費任一價值50元聯名飲品，即享品項加價購
1.史努比購物提袋：加價199元。
2.史努比絨毛杯提：加價399元。
3.史努比點心杯：加價399元。
4.史努比轉轉造型杯：加價499元。
5.史努比飲水機：加價1099元。(每日限量)

1011西門快閃店
快閃期間：2020/08/26-10/31
地址：台北市萬華區峨眉街52號1樓(誠品生活西門)

1011統一時代快閃店
快閃期間：2020/08/24-09/30
地址：台北市信義區忠孝東路5段8號(統一時代 B2)

1011林口三井快閃店
快閃期間：2020/09/01-09/30
地址：新北市林口區文化三路一段356號2F

1011板橋環球快閃店
快閃期間：2020/09/16-09/30
地址：新北市板橋區縣民大道二段7號1樓

延伸閱讀：

哈根達斯新口味「巧克力、焦糖義式冰淇淋」！全家限定「第2件半價」快囤貨

25元坐享無敵海景＋夕陽！「舒油頭」插旗九份老街，獨家小芋圓新品88折開喝

相關新聞

迷你「史努比飲水機」太萌！1011全新5款辦公室系列「史努比聯名周邊」，上班族必收

史努比控又要準備買到剁手手！手搖品牌1011 SIPTEA今年積極推出史努比聯名商品，3D造型杯、杯提乃至帽子等應有盡有，一款比一款可愛精美。如今新品擴展至辦公室系列，最令人驚喜的莫過於「史努比飲水機

甜嚐心動的感覺！十大雙北DIY手作甜點店 手殘也能燃燒烘焙魂

少女的心中一定有著烘焙魂和甜點夢，但卻苦於家中空間、器材不足，無法體驗手作的樂趣。不過現在有越來越多的共享廚房DIY手作甜點工作室，每家特色都不一樣。

25元坐享無敵海景＋夕陽！「舒油頭」插旗九份老街，獨家小芋圓新品88折開喝

位於瑞芳的九份老街除了坐擁山海空靈景觀，也憑藉神似《神隱少女》場景的茶樓與古色古香的街道，吸引國內外旅客朝聖，成為台北必訪首選。如今這處熱門景點新增一處全新打卡亮點，從店裝到飲品皆走網美路線的「舒油頭

哈根達斯新口味「巧克力、焦糖義式冰淇淋」！全家限定「第2件半價」快囤貨

冰品控囤貨時機又來啦！哈根達斯日前推出巧克力風味及焦糖口味的「義式冰淇淋」新品，而全家便利商店也獨家祭出迷你杯「第2件半價」好康，再加碼限定活動，是時候開衝買一波囉！ 哈根達斯本回全新推出Gel

中秋月餅買哪間？6家優質餅店「烏金禮盒、獨特雪餅」超熱賣

中秋節到了，五花八門的月餅讓人看得眼花撩亂，月餅要買什麼可是個大哉問。文內精選六家月餅給大家，過個美好又美味的中秋節吧！

吃得到整塊黑可可酥片！奎克咖啡連17天買一送一，學生族開學好康限定

暑假後迎來了開學的憂鬱星期一嗎？難過的時候不妨吃點甜的，黑浮餐飲集團旗下的「奎克咖啡」祭出店內明星商品「烏克力力」買一送一優惠，讓學生一族連續爽喝17天都沒問題！ 「烏克力力」為奎克咖啡人氣巧克

IG打卡新秀登場！迷客夏2款「水果氣泡飲」漸層好唯美，低卡手搖超清爽

9月夏末迎來飲料界新品大亂鬥，繼鮮奶類的大苑子「酪梨鮮奶」、CoCo「芋頭牛奶豆奶酪」、Mr.Wish的零酒精「葡萄海尼根特調」、以及珍煮丹用喝的剉冰系列，迷客夏也將於9/15正式加入戰局，全新推出2

剉冰手搖登場！珍煮丹「黑糖珍奶、泰奶仙草雪沙」限時開賣，2杯優惠還可寄杯

繼網美系水果雪沙「紅心芭樂檸檬雪沙」、「芒果海雁雪沙」，職人飲品品牌珍煮丹本次為鎮店招牌「黑糖珍珠鮮奶」、「泰泰鮮奶茶」大變身，打造成用喝的剉冰手搖飲，即日起於全台門市皆可購入，而9/18起至10/3

超商療「芋」系甜點報到！連珍芋頭牛奶、金沙芋泥三明治吃一波

綿密又帶有獨特香氣的芋頭向來是甜點、冰品、手搖飲的熱門食材，現正值芋頭產季，超商也紛紛應景推出多款療「芋」系甜點，包括7...

每口都是果肉！Mr.Wish「葡萄海尼根特調」零酒精也超Chill、芝士奶蓋款超濃郁

喝手搖也能Chill！主打水果系列的Mr.Wish本次以聯手海尼根，新推零酒精氣泡調酒「醉醉葡萄啤」，讓粉絲們不分時段都能暢飲，還同步加碼店內明星商品「葡萄芝芝」，用2款期間限定的特色新品，攻佔飲品控

八月堂「新北、桃園、台中」連展3家！加碼可頌禮盒6入88折，只有17天衝一波

可頌控有口福了！「殿堂級可頌-八月堂」9月一口氣分別於新北、桃園、台中開設門市及快閃店；另推相關優惠，可頌控把握機會吃一波！

冰控開吃！「凍心炸冰淇淋」插旗台北信義區　獨家推「焦糖瑪奇朵、歐洲森林莓」新口味

台中夯爆的「凍心炸冰淇淋」今年5月插旗新北板橋，吸引不少甜點控朝聖，近日大動作進駐台北信義區新光三越A11，還加碼推兩款限定新口味「焦糖瑪奇朵」、「歐洲森林莓」，喜歡冰與火雙重味蕾的民眾，千萬不要錯過品嚐的機會喔！

熱門新聞

秋刀魚、紅甘紛上桌！欣葉日料「秋季料理」登場

蒜頭放太久變質怎麼辦 網友分享鮮奶罐妙招可多放四個月

4人同行送1KG牛肉！金洹苑燒肉免費升級和牛、伊比利豬

摘星後營業時間更短 鹽之華11月起平日中午不營業

14種餅乾＋3款邪惡冰沙！Mrs.Fields還有「台灣限定款」太生火

一碗難求！台南排隊美食「糯夫米糕」快閃台北，口感濕軟清爽的米糕必吃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。