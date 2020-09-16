迷你「史努比飲水機」太萌！1011全新5款辦公室系列「史努比聯名周邊」，上班族必收

史努比控又要準備買到剁手手！手搖品牌1011 SIPTEA今年積極推出史努比聯名商品，3D造型杯、杯提乃至帽子等應有盡有，一款比一款可愛精美。如今新品擴展至辦公室系列，最令人驚喜的莫過於「史努比飲水機」，迷你尺寸放在桌上完全沒問題，上班時有呆萌的史努比大頭陪伴，再也不會偷懶不喝水！

圖／1011 SIPTEA提供

1011 SIPTEA本次一口氣推出5款新品項，其中「史努比點心杯」超適合上班易嘴饞的人，除了整個杯身被史努比圖樣佔滿，杯上紅色蓋還有小吃兜的功能！放上餅乾等零食，不用用手也能輕輕咬起，再來一口飲料，下午茶輕鬆體驗。而繼酷炫版全黑立體杯，1011本回打造夢幻風的「史努比轉轉造型杯」，上方以水晶球為設計，按下按鈕還能看著史努比及雪粒旋轉，工作爆炸時看一看超療癒。

圖／1011 SIPTEA提供 圖／1011 SIPTEA提供

辦公室系列中，最狂的「史努比飲水機」每日限量販售，精緻的體積可放置桌面，就近補充水分。Tiffany藍色的機體加上透明史努比大頭也非常漂亮，若換成倒入牛奶，還能變身更逼真的史努比呢！活動內另有手搖控會愛上的「史努比絨毛杯提」、大容量「史努比購物提袋」，即日起只要購買50元飲品，每款皆可額外加價購買，史努比迷手刀衝！

圖／1011 SIPTEA提供

除了聯名周邊，1011 SIPTEA也聯同人氣鳳梨酥品牌「高女婿」推出「喵喵嘿鳳梨中秋禮盒」，內含原味、竹炭、抹茶共3款口味的鳳梨酥，還會附送一對白白胖胖的招財貓。禮盒即日起於4大快閃店同步發售，秋節送禮不必愁啦！

圖／1011 SIPTEA提供

1011 SNOOPY史努比聯名周邊

活動內容：消費任一價值50元聯名飲品，即享品項加價購1.史努比購物提袋：加價199元。2.史努比絨毛杯提：加價399元。3.史努比點心杯：加價399元。4.史努比轉轉造型杯：加價499元。5.史努比飲水機：加價1099元。(每日限量)

1011西門快閃店快閃期間：2020/08/26-10/31地址：台北市萬華區峨眉街52號1樓(誠品生活西門)

1011統一時代快閃店快閃期間：2020/08/24-09/30地址：台北市信義區忠孝東路5段8號(統一時代 B2)

1011林口三井快閃店快閃期間：2020/09/01-09/30地址：新北市林口區文化三路一段356號2F

1011板橋環球快閃店快閃期間：2020/09/16-09/30地址：新北市板橋區縣民大道二段7號1樓

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