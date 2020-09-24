【2020中秋禮讚】smith&hsu「SCONE司康禮盒組」 圓滿而獨特的新派月餅

中秋禮盒除了月餅也有不一樣的選擇！以剪影的手法呈現的禮盒設計圖騰，將smith&hsu的關鍵優勢「茶」與「器」融入其中，佐以大自然的花、草、葉、果、鳥，隱喻茶葉來自大自然的恩賜，推出共六入與九入共4款SCONE禮盒組，六入禮盒組以桃紅粉橘呈現熱情洋溢的活潑感，九入禮盒組則以象徵生生不息的綠色與大自然的花卉鳥禽的共存共榮的大器風範，雍容氣派。

中秋限定 · 九SCONE秋冬口味禮盒組

九SCONE秋冬口味 · 檸蛋禮盒組

九SCONE秋冬口味 · 檸蛋禮盒組 / NT$950

結合四種SCONE口味與大家每點必選的檸檬蛋黃果醬所組成的九SCONE檸檬蛋黃禮盒組，多顆數多口味的特色，是中秋相聚多人分享共食的最佳選項！四種口味分別為經典口味-原味/蔓越莓與季節限定口味的伯爵夫人與水滴巧克力豆共四種。 檸檬蛋黃果醬則是來自英國，採用古法手工少量批次製作，檸檬香氣鮮明，更因加入了「秘密武器」 - 放山雞的雞蛋，使得整體口感更加濃郁綿密滑順。此果醬更榮獲 榮獲 Great Taste 2011 Gold 獎。

禮盒內容：原味 x 3、蔓越莓x2、伯爵夫人x2、水滴巧克力豆x2、Clotted Cream x2、英國CD檸檬蛋黃果醬 315g x1

九SCONE秋冬口味 · 蜂蜜櫻桃禮盒組

九SCONE秋冬口味 · 蜂蜜櫻桃禮盒組 / NT$950

結合四種SCONE口味與在地蜂蜜和英國進口的櫻桃蛋黃果醬所組成的九SCONE蜂蜜櫻桃禮盒組，多顆數多口味的特色，是中秋相聚，多人分享共食的最佳選項！四種口味分別為經典口味-原味/蔓越莓與季節限定口味的伯爵夫人與水滴巧克力豆共四種。 搭配嚴選在地100%純蜂蜜，櫻桃蛋黃果醬是來自英國採用古法手工少量批次製作，櫻桃香氣鮮明，更因加入了「秘密武器」 - 放山雞的雞蛋，使得整體口感更加濃郁綿密滑順。此果醬更榮獲 Great Taste 2012年Gold 獎。

禮盒內容：原味 x 3、蔓越莓x2、伯爵夫人x2、水滴巧克力豆x2、Clotted Cream x2、英國ＣＤ櫻桃果醬113g x 1

秋冬限定 · 六SCONE秋冬口味禮盒組

六SCONE秋冬口味 · 檸蛋禮盒組

九SCONE秋冬口味 · 檸蛋禮盒組 / NT$950

結合兩種季節限定SCONE口味- 伯爵夫人與水滴巧克力豆 與大家每點必選的檸檬蛋黃果醬所組成的六SCONE檸檬蛋黃禮盒組，少顆數的季節限定口味的特色，是輕巧伴手禮也是單人獨享，少人共享的好選擇。檸檬蛋黃果醬則是來自英國，採用古法手工少量批次製作，檸檬香氣鮮明，更因加入了秘密武器- 放山雞的雞蛋，使得整體口感更加濃郁綿密滑順。此果醬更榮獲 Great Taste 2011 Gold 獎

禮盒內容：伯爵夫人x3、水滴巧克力豆x3、英國CD檸檬蛋黃果醬 315g x1

六SCONE秋冬口味 · 藍莓禮盒組

六SCONE秋冬口味 · 藍莓禮盒組 / NT$770

結合兩種季節限定SCONE口味- 伯爵夫人與水滴巧克力豆與排名第二的最受歡迎口味- 藍莓果醬所組成的六SCONE藍莓禮盒組，少顆數的季節限定口味的特色，是輕巧伴手禮也是單人獨享，少人共享的好選擇。藍莓果項，由資深主廚，精選食材，選用野生藍莓，採用古法手工少量批次製作，吃得到整顆多汁的藍莓，仿若在野外漫步，滿滿香甜水果味藍莓果醬榮獲 Great Taste 2013 年Gold 獎項。

禮盒內容：伯爵夫人x3、水滴巧克力豆x3、英國CD藍莓蛋黃果醬 340g x 1

SCONE 司康 品質關鍵只有一個 : 按部就班

無論是在smith&hs現代茶館店內享用道地的Cream Tea Set，亦或外帶SCONE司康禮盒組，smith&hsu從 2007 年開始，讓SCONE司康亮眼入市至今，每天仍按部就班地，從分料，和勻等30幾道工序，遵循獨家配方，烘烤出外酥內軟，奶香四溢又紮實的SCONE，為的就是讓人們吃到優質，道地又安心的的 SCONE。

Tea SCONE 茶司康 以茶入料，天然純粹好味道

smith&hsu 每年都會推出季節限定的 「Tea SCONE 茶司康」，今年秋冬把大家念念不忘，引領期盼的伯爵夫人司康榮歸登場！ 以來自歐洲，顧客票選第一名的No. 43 伯爵夫人紅茶入料，迷人的佛手柑香、奶油香、紅茶香，相互交容的口感，越嚼越香越嚼越有味。當然，深受喜愛經典款原味與蔓越莓SCONE一直都保留著，今年秋冬更加碼把大人、小孩、男女、老少都無法擋的水滴巧克力豆SCONE 也加進來，香甜的氣味與咬得到巧克力豆的口感，驚喜滿足又療癒！

更多詳情

smith&hsu官方網站＞https://www.smithandhsu.com

南京東路店

台北市中山區南京東路1段36號、02-2562-5565

統一時代百貨台北店

台北市信義區忠孝東路5段8號(統一時代百貨6樓)、02-8786-2877

SOGO 百貨忠孝店(2020/9/28開幕)

台北市大安區忠孝東路四段45號(SOGO 百貨忠孝店 8F)

吳丁江/River圖文彙整

本文經授權轉載自欣傳媒 欣美食，未經允許請勿轉載！