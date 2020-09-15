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25元坐享無敵海景＋夕陽！「舒油頭」插旗九份老街，獨家小芋圓新品88折開喝

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／舒油頭提供
圖／舒油頭提供

位於瑞芳的九份老街除了坐擁山海空靈景觀，也憑藉神似《神隱少女》場景的茶樓與古色古香的街道，吸引國內外旅客朝聖，成為台北必訪首選。如今這處熱門景點新增一處全新打卡亮點，從店裝到飲品皆走網美路線的「舒油頭」，本回直接插旗九份老街入口處，讓大家喝飲料也能美景相隨，若碰到下雨還是個難得的避風港呢！

圖／舒油頭提供
圖／舒油頭提供

舒油頭九份新店同樣以招牌粉系為主視覺，最大的亮點莫過於店內大片「玻璃觀景窗」，內用點一杯飲料，最低25元就能坐享九份山城最美風光，可謂VVIP座位，若成功卡位觀景台，CP值簡直瞬間翻倍。除了百萬海景，傍晚夕陽也被網友稱讚十分漂亮，坐在室內吹著冷氣賞落日，療癒指數大爆發。

圖／舒油頭提供
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圖／舒油頭提供
圖／舒油頭提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

來到了九份，除了經典品項，當然不能錯過獨家限定新品。配合作為名產的九份芋圓，舒油頭特別祭出集合布丁的「小芋圓黑糖布丁白鬍子」、「小芋圓布丁冰淇淋」，另有「芋頭粉條奶茶」、少女心爆發的「馬祖老酒奶茶」等，而冰品控還能品嚐首度推出、吃得到濃郁茶香的「夢幻紅茶霜淇淋」。即日起至9/24試營運期間，全品項任2杯可享88折優惠，飲品控們走起！

圖／舒油頭提供
圖／舒油頭提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

舒油頭九份老街海景店

地址：新北市瑞芳區汽車路9-15號1樓

時間：10：00-19：00

限定優惠：9/24(四)前任2杯享88折

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九份

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