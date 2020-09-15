哈根達斯新口味「巧克力、焦糖義式冰淇淋」！全家限定「第2件半價」快囤貨

冰品控囤貨時機又來啦！哈根達斯日前推出巧克力風味及焦糖口味的「義式冰淇淋」新品，而全家便利商店也獨家祭出迷你杯「第2件半價」好康，再加碼限定活動，是時候開衝買一波囉！

圖／全家便利商店臉書專頁

哈根達斯本回全新推出Gelato系列，2款皆為獨享迷你杯。「焦糖義式冰淇淋」主打濃郁焦糖風味，金黃色的冰體也十分療癒，而「巧克力義式冰淇淋」則能感受滿滿的巧克力香氣，由於新品添加更多鮮奶，口感吃起來比一般口味來得滑順。即日起凡到全家便利商店，即可以「第2件半價」優惠購入新品，截至10/6憑購買發票上網登錄，還有機會抽獎，獎項最低可獲得哈根達斯迷你杯、雪糕「20元折價優惠券」，另有5張美食饗宴餐券、2份SOGO商品禮券大獎，趁著優惠趕快嘗鮮！

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