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吃得到整塊黑可可酥片！奎克咖啡連17天買一送一，學生族開學好康限定
暑假後迎來了開學的憂鬱星期一嗎？難過的時候不妨吃點甜的，黑浮餐飲集團旗下的「奎克咖啡」祭出店內明星商品「烏克力力」買一送一優惠，讓學生一族連續爽喝17天都沒問題！
「烏克力力」為奎克咖啡人氣巧克力冰沙品項，濃郁的榛果牛奶為基底，每杯用上一整塊義美「黑可可巧克力酥片」，每口都嚐得到爽口的酥片。趁著開學季，奎克咖啡即日起推出買一送一活動，9/30前到店，憑學生證可享「烏克力力」，原價160元如今每杯只要80元，超適合和朋友一起開喝，快揪團一起享用專屬的開學福利吧！
另外，熱門巧克力品牌GODIVA聯手韓國超夯KAKAO FRIENDS，打造超萌聯名系列霜淇淋及冰沙，9/8正式登陸台灣後引爆嚐鮮潮。而為歡慶合作新品上市，GODIVA本回推出單筆消費聯名系列任2件商品，即可參加幸運轉盤活動乙次的活動，最大獎有機會抽中霜淇淋買一送一，絕對是9月最狂必吃！
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