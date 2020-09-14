吃得到整塊黑可可酥片！奎克咖啡連17天買一送一，學生族開學好康限定

主打紅茶專賣、裝潢充滿了濃濃復古氣息的「鶴茶樓」，今年3月忠孝復興店開幕後陸續推出了話題性商品，其中濃郁又爽口「楊枝甘露」讓人印象頗為深刻，在網路上都擁有高人氣的打卡率，這回確定插旗台中一級戰區勤美商圈，祭出限定飲品一杯一元的優惠活動，台中手搖飲控準備喝一波！

2020-09-08 17:34