IG打卡新秀登場！迷客夏2款「水果氣泡飲」漸層好唯美，低卡手搖超清爽

9月夏末迎來飲料界新品大亂鬥，繼鮮奶類的大苑子「酪梨鮮奶」、CoCo「芋頭牛奶豆奶酪」、Mr.Wish的零酒精「葡萄海尼根特調」、以及珍煮丹用喝的剉冰系列，迷客夏也將於9/15正式加入戰局，全新推出2款低卡清爽的水果氣泡飲，讓瘦身中的手搖控也能安心享用。

圖／迷客夏提供

迷客夏9/15起推出「果漾微甜氣泡飲」系列，粉嫩系「蔓莓花漾」結合酸甜莓果與綠茶凍，更以飄在水面的櫻花花瓣為意象，將蔓越莓果肉置於透明氣泡水中，營造淡粉色的夢幻姿態，怎麼拍都漂亮。而「黃澄鮮柳」則以柳丁柑橘香氣為主要基底，添加愛文芒果果粒，搭配沁涼的氣泡水與滑順的綠茶凍，不僅是低卡清爽首選，柳丁系列的粉絲也能新選項加一囉！

圖／迷客夏提供

除了喝起來無負擔的輕盈口味，本回迷客夏也為新系列獨家設計透明杯身，吸睛的漸層色調如同人魚公主的珠寶盒，精美程度誘發少女心，未來有望成為洗版IG的搶手新秀！新品9/15將於全台迷客夏門市上市，2款皆售價75元，目前祭出嚐鮮價70元，喝一波！

延伸閱讀：

．剉冰手搖登場！珍煮丹「黑糖珍奶、泰奶仙草雪沙」限時開賣，2杯優惠還可寄杯

．麥當勞「買1送1」歡樂送優惠碼快筆記！加碼百八魚場「全面買1送1」回歸