剉冰手搖登場！珍煮丹「黑糖珍奶、泰奶仙草雪沙」限時開賣，2杯優惠還可寄杯

繼網美系水果雪沙「紅心芭樂檸檬雪沙」、「芒果海雁雪沙」，職人飲品品牌珍煮丹本次為鎮店招牌「黑糖珍珠鮮奶」、「泰泰鮮奶茶」大變身，打造成用喝的剉冰手搖飲，即日起於全台門市皆可購入，而9/18起至10/3將陸續推出2大優惠活動，趕快筆記下來喝爆！

黑糖珍奶珍珠採用獨家技術，強調低溫下仍保有Q彈嚼勁。圖／珍煮丹提供

珍煮丹2款新品系列完美復刻傳統刨冰，「黑糖珍奶雪沙」嚴選祖傳黑糖為冰沙基底，倒入小農鮮奶提升濃郁程度，每口都能吸入經典黑糖珍珠及順口的仙草，多層次的口感替店內人氣冠軍黑糖飲品迎來全新升級版。另一「泰泰仙草雪沙」則有望成為泰奶控的新寵，茶香四溢的泰奶冰沙，上方淋有甜蜜的煉乳，搭配台式刨冰必備亮點仙草，撞擊出具有台味的泰式風味。

「泰泰仙草雪沙」以人氣泰奶結合台味仙草，期待蹦出新滋味。圖／珍煮丹提供

新品於即日起限時開賣，9/18起凡追蹤品牌臉書專頁、按讚活動貼文，到店出示即可享經典雪沙系列「任兩杯99元」好康；而凡於9/26至10/3期間至全台門市對店員說出通關密語：「中秋不吃烤肉要吃冰！」，任一新品即現折10元。單種飲品優惠折扣可累積使用，每次不限制消費購買杯數，特別的是，飲品開放寄杯服務，不用特別揪團，獨自喝不完也能先用優惠價買2杯，下次憑小白單註記寄杯兌換！

新品系列每杯售價新台幣60元，百貨門市為65元。圖／珍煮丹提供

新品優惠活動資訊

9/18-10/3：經典雪沙系列任兩杯組合99元優惠方法：追蹤珍煮丹粉專並按讚活動貼文至全台門市出示，或出示LINE新品推播訊息頁面，皆可享有經典雪沙系列任兩杯99元組合優惠。

9/26-10/3：經典雪沙系列任一杯折10元優惠方法：於活動限定期間至門市對店員說「中秋不吃烤肉要吃冰」，即可享有新品任一杯折10元優惠。

活動注意事項：1. 單種飲品優惠折扣可累積使用，每次不限制消費購買杯數2. 飲品開放寄杯服務，憑小白單註記寄杯兌換3. 此活動僅限現場購買使用，不適用於外送、Uber eats等平台4. 任兩杯99元與任一杯折10元優惠，兩優惠活動不可併用，但可與買十送一優惠併用

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