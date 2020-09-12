每口都是果肉！Mr.Wish「葡萄海尼根特調」零酒精也超Chill、芝士奶蓋款超濃郁

喝手搖也能Chill！主打水果系列的Mr.Wish本次以聯手海尼根，新推零酒精氣泡調酒「醉醉葡萄啤」，讓粉絲們不分時段都能暢飲，還同步加碼店內明星商品「葡萄芝芝」，用2款期間限定的特色新品，攻佔飲品控的嚐鮮慾望。

圖／Mr.Wish提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Mr.Wish嚴選新鮮巨峰葡萄，搭配0%酒精的海尼根，全新打造水果特調冰沙「醉醉葡萄啤」，標榜每杯都能吃得到葡萄果肉、聞得到淡淡啤酒花香氣，彷彿微醺既視感但喝起來毫無負擔。另一款「葡萄芝芝」則以葡萄冰沙為基底，整杯除了有去籽的葡萄果肉，還添加了愛玉，最上方更有濃郁的芝士奶蓋，鹹甜又多層次的口感令人上癮。2款皆售價90元，即日起在全台Mr.Wish門市皆可購入，白天也能開喝啦！

圖／Mr.Wish提供

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