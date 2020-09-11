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八月堂「新北、桃園、台中」連展3家！加碼可頌禮盒6入88折，只有17天衝一波

聯合新聞網 / 陳信儒
八月堂9月新北、桃園、台中連展3家！ 圖／八月堂
八月堂9月新北、桃園、台中連展3家！ 圖／八月堂

可頌控有口福了！「殿堂級可頌-八月堂」9月一口氣分別於新北、桃園、台中開設門市及快閃店；另推相關優惠，可頌控把握機會吃一波！

此次八月堂回歸台中市區開設正櫃門市，其位於精華地段的「台中勤美誠品綠園道B1」，即日起至9月30日特別推出勤美誠品限定開幕活動，可頌禮盒六入優惠價250元（限「50元以下*4 顆」及「50元以上單品*2顆」）；另外兩間快閃店分別進駐新北秀泰樹林店及桃園環球A8店，兩家快閃店皆推出檔期期間可頌系列六入88折優惠，秀泰樹林店快閃至11月30日、桃園環球A8店快閃至11月1日，可頌控路過千萬別錯過。

不僅如此，八月堂今起全台正櫃即可品嘗到「皇家榴槤卡士達可頌」、9月17日將全台正櫃上市先前在單店販售大受歡迎的「京都黑糖蕨餅可頌」。另外中秋檔期將近，除9月18日至10月4日可頌禮盒任選6入88折優惠外，更有萌到不行的中秋玉兔訂製插牌兩款，特別挑選人氣商品「紫芋見愛」、「紫薯芋泥」、「焦糖布丁」、「京都黑糖蕨餅」做裝飾，有別於以往的中秋月餅伴手禮，讓八月堂六入可頌禮盒陪你度過一個可愛又創意滿滿的中秋佳節！

「皇家榴槤卡士達可頌」即日起全台櫃位開賣，一入售價89元。 圖／八月堂
「皇家榴槤卡士達可頌」即日起全台櫃位開賣，一入售價89元。 圖／八月堂
「京都黑糖蕨餅」9月17日全台櫃位開賣，一入售價58元。 圖／八月堂
「京都黑糖蕨餅」9月17日全台櫃位開賣，一入售價58元。 圖／八月堂

京都 月餅 伴手禮

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