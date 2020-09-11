八月堂「新北、桃園、台中」連展3家！加碼可頌禮盒6入88折，只有17天衝一波

可頌控有口福了！「殿堂級可頌-八月堂」9月一口氣分別於新北、桃園、台中開設門市及快閃店；另推相關優惠，可頌控把握機會吃一波！

此次八月堂回歸台中市區開設正櫃門市，其位於精華地段的「台中勤美誠品綠園道B1」，即日起至9月30日特別推出勤美誠品限定開幕活動，可頌禮盒六入優惠價250元（限「50元以下*4 顆」及「50元以上單品*2顆」）；另外兩間快閃店分別進駐新北秀泰樹林店及桃園環球A8店，兩家快閃店皆推出檔期期間可頌系列六入88折優惠，秀泰樹林店快閃至11月30日、桃園環球A8店快閃至11月1日，可頌控路過千萬別錯過。