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冰控開吃！「凍心炸冰淇淋」插旗台北信義區 獨家推「焦糖瑪奇朵、歐洲森林莓」新口味
台中夯爆的「凍心炸冰淇淋」今年5月插旗新北板橋，吸引不少甜點控朝聖，近日大動作進駐台北信義區新光三越A11，還加碼推兩款限定新口味「焦糖瑪奇朵」、「歐洲森林莓」，喜歡冰與火雙重味蕾的民眾，千萬不要錯過品嚐的機會喔！
外皮使用100%純鮮奶吐司，內裏混著清爽頂級義式冰淇淋，外熱酥脆、內冰綿密的凍心炸冰淇淋近一兩年相當熱門，為了陪伴民眾歡慶中秋，特別推出半成品的「義式炸冰中秋禮盒」，除了烤肉、賞月之外，與家人試試這款烤吐司冰淇淋，不僅感情增溫，加上貼心的減糖配方，搭配各類小熊、月亮、花苞超Ｑ造型，冰火組合新享受，今年中秋吃冰不長肉。
這回新光三越A11新開店除了販售經典草莓、香草、巧克力等口味外，還獨家推出兩款炸冰新口味，有著微苦大人味的「焦糖瑪奇朵」以濃郁香氣四溢的咖啡為基底，加入焦糖提味與濃郁鮮奶混合攪拌，層次分明甜而不膩；「歐洲森林莓」優雅冰莓粉色系，一咬下去清爽果香滋味迸發，裏頭含有覆盆子、黑醋栗、山桑子組合，酸甜香氣口感輕盈，讓人少女心大噴發。
凍心炸冰淇淋4年前由兩位年輕上班族所打造的甜點品牌，以90年代炸冰淇淋為靈感，透過不斷研發與學習，創造出可口獨特的炸吐司冰淇淋，每每推出新口味總能吸引消費者的目光，這回A11獨家限定口味甜點控準備開吃！
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