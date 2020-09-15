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中秋月餅買哪間？6家優質餅店「烏金禮盒、獨特雪餅」超熱賣

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
(圖片來源：IG@twfoodie_huiyu、IG@nigiwu、IG@fiefie1995)
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月餅選項百百種，到底哪幾家值得一買、值得一吃呢？讓我們來了解一下吧！

彰化蛋黃酥之王：不二坊
極致奢華的烏金月餅：晨牧手作烘焙
耗時費工的誠摯用心：香格禮坊
平民價格的帝王享受：新口味食品行
歷久彌新的古早味：二崙佳美
扎實沁涼的幸福滋味：元祖雪餅

彰化蛋黃酥之王：不二坊

(圖片來源：IG@fiefie1995)
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(圖片來源：IG@fiefie1995)
(圖片來源：IG@fiefie1995)

遠近馳名的蛋黃酥名店，同時也是著名的排隊名店，看看那可怕的人龍就能感受到不二坊受歡迎的程度。它的蛋黃酥可不簡單，一般的蛋黃酥有些是酥皮的部分相當美味，有些則是豆沙十分講究，但大家都忽略了一件事，「蛋黃」酥的靈魂必須是「蛋黃」才對。不二坊的蛋黃酥的蛋黃才是真的厲害，既Q彈又緊實，蛋黃的香氣濃郁誘人，配上甜而不膩的豆沙與微酥的外皮，這不僅僅是一個普通的餅類，排隊，絕對值得。

(圖片來源：IG@shienkaku)
(圖片來源：IG@shienkaku)

不二坊

地址：彰化縣彰化市中正路一段293號

電話：04 722 5328

極致奢華的烏金月餅：晨牧手作烘焙坊

(圖片來源：晨牧粉專)
(圖片來源：晨牧粉專)

(圖片來源：晨牧粉專)
(圖片來源：晨牧粉專)

普通的月餅吃膩了，想吃點不一樣的？晨牧身為一家麵包店卻隱藏了獨門商品，那就是不可思議的「烏魚子月餅」。烏魚子身為高檔食材，一般都在宴客的餐桌上出現，但在晨牧，烏魚子卻成為了月餅的內餡，可見其豪邁大氣之處。烏魚子的醇香濃郁滋味包覆在甜而不膩的豆沙中，再用金黃的外皮妝點，每吃一口都是味蕾的嘉年華，鹹香微黏、屬於大海的味道，吃過就難以忘懷，這款烏金月餅禮盒絕對是中秋節送禮自享的首選。

晨牧手作烘焙坊

地址：台中市北區瑞祥街16號

電話：04 2233 7471

耗時費工的誠摯用心：香格禮坊

(圖片來源：ShareLife_BOYA)
(圖片來源：ShareLife_BOYA)

(圖片來源：ShareLife_BOYA)
(圖片來源：ShareLife_BOYA)

說到台中伴手禮絕對不能忘記他！深耕台中29年的老字號糕餅店香格禮坊，最人氣的就是那有著金黃紋路、飽滿內餡的蛋黃酥，香酥餅皮搭配濃香蛋黃與綿密豆沙，淺嚐一口就能體會什麼叫做極品美味。年年創下在中秋節狂銷數萬顆的蛋黃酥，是香格禮坊的人氣招牌，特別嚴選醃製25天的整顆鴨蛋黃，然後以高粱酒去腥，加上綿密紅豆沙，一同包入餅皮中，多層次的口感讓人印象深刻，是中秋佳節的桌上必不可少的點心，也是送禮誠意的展現。

(圖片來源：ShareLife_BOYA)
(圖片來源：ShareLife_BOYA)

香格禮坊

地址：台中市梅亭街557號

電話：04-2205-6607 、04-2205-6608

平民價格的帝王享受：新口味食品行

(圖片來源：IG@ai802823)
(圖片來源：IG@ai802823)

(圖片來源：IG@ai802823)
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除了挑選月餅的口味，價格也是購買月餅時考慮因素，位於彰化鹿港的新口味食品行就是以平價又美味著稱。它的蛋黃酥一顆35元，可以說是知名蛋黃酥中的最低價格，蛋黃更是香純濃郁又帶有微微的彈潤，是當地人必買的美味。相較於其他排隊系的美食，新口味以樸實的店面、扎實的口感與平易近人的價格擄獲消費者的心，講求CP值的人可別錯過這家店了。

新口味食品行

地址：彰化縣鹿港鎮頂草路一段36號

電話：047713482

歷久彌新的古早味：二崙佳美

(圖片來源：IG@twfoodie_huiyu)
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(圖片來源：IG@twfoodie_huiyu)
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源自雲林的二崙佳美，民國58年就已經開業，至今超過50年的歷史。從一家普通的麵包店，逐漸轉型為新式的餅店，它的中式大餅外皮是採用磅蛋糕的手法製成，濃濃的奶油香吃起來完全不乾，中西合璧的美味讓人一口接一口。

而最受歡迎的伍仁月餅更是特別，花生的醇厚，核桃的細滑，杏仁果的香脆，腰果的甘甜，南瓜子的清香，白瓜子的味純，再加上芝麻的深層香氣完美結合，又扎實又有飽足感，成為了二崙佳美的招牌產品，這樣的月餅最適合健康意識抬頭的現代人。

二崙佳美

地址：雲林縣二崙鄉中山路108號

電話：05 598 2525

扎實沁涼的幸福滋味：元祖雪餅

(圖片來源：IG@nigiwu)
(圖片來源：IG@nigiwu)

(圖片來源：IG@nigiwu)
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同樣是知名度極高的店家，將冰淇淋包入餅中的特別吃法讓很多消費者為之瘋狂，炎炎夏日吃上一口更是快樂似神仙。元祖雪餅的餅皮口感類似於日式煎餅般香脆可口，再配上濕潤的冰淇淋簡直是天作之合，喜愛冰品、喜愛餅類的人都能得到滿足，可以說是中秋節的夢幻逸品。單一個雪餅的個頭也相當驚人，吃一個就相當有飽足感，螞蟻人拿來當正餐吃也沒問題，是中秋佳節時的另類選擇。

元祖雪餅(復興店)

地址：台中市南區復興路三段533號

電話：04 2225 2563

介紹了這六家餅店，大家是否也心癢難耐呢？大家可別被中秋節桎梏了，其實一年四季都可以吃餅，心動的朋友還不趕快去大買特買？


延伸閱讀>>中秋月餅送禮最大伴！頂級烏魚子月餅「烏金禮盒」強勢登場

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月餅 中秋節 古早味

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