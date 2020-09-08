1杯只要1元！台北超夯「鶴茶樓」插旗台中勤美，「1杯1元」1日限定快筆記

主打紅茶專賣、裝潢充滿了濃濃復古氣息的「鶴茶樓」，今年3月忠孝復興店開幕後陸續推出了話題性商品，其中濃郁又爽口「楊枝甘露」讓人印象頗為深刻，在網路上都擁有高人氣的打卡率，這回確定插旗台中一級戰區勤美商圈，祭出限定飲品一杯一元的優惠活動，台中手搖飲控準備喝一波！

人氣紅茶專賣店「鶴茶樓」甘露系列加料不手軟，繼楊枝甘露、葡萄甘露等滿料飲品廣受好評後，七夕情人節續推粉色泡泡的「草莓甘露」，霸氣以17顆草莓打造的期間限定新口味，讓消費找感受到店主的誠意！本月，鶴茶樓前進台中了，首家台中門市位在勤美誠品週邊的美食聚集區，直接挑戰一級戰區，帶給台中人更不一樣的飲料新選擇！

為了慶祝台中新開店，9月11日推出超狂優惠三款指定熱門飲品「一杯只要一元！」一日限定，品項包括鶴頂紅茶 、綺夢那堤 、舶來鮮豆奶，台中手搖飲控把握機會品嘗今年最夯的手搖飲專賣店。 慶祝台中首家門市開幕，鶴茶樓祭出限定品項一杯一元的優惠活動。 圖／鶴茶樓

【活動地點】

鶴茶樓 鶴頂紅茶商店 (勤美公益店)

電話：04-2321-8999

地址：台中市西區美村路一段134號

【活動時間】

活動日期：2020/09/11 (五)

活動時段：1-3pm / 6-8pm

【活動資訊】

‧ 指定飲品：鶴頂紅茶 / 舶來鮮豆奶 / 綺夢那堤 - 1杯1元

‧ 甜度冰量固定：(鶴)微糖少冰 / (舶)半糖少冰 / (綺)半糖少冰

‧ 僅供中杯(500ml)

‧ 活動時段：1-3pm / 6-8pm

‧ 每人限購1杯，三款限量總共200杯 ( 兩個時段各200杯 )

‧ 本活動限來店，電話自取、外送不適用。

‧ 總公司保有活動修改之權利