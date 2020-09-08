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GODIVA「萊恩霜淇淋」台灣版來了！全新白桃茉莉口味超欠吃，還推「買一送一」優惠
台灣萊恩粉終於等到了！享譽全球的比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA攜手KAKAO FRIENDS，打造超萌KAKAO FRIENDS霜淇淋及凍飲，先前搶先於中國、香港上市立馬席捲社群版面，讓不少台灣民眾相當羨慕，這回萊恩霜淇淋及凍飲總算登台，超萌造型不管大人小人統統被圈粉！
「GODIVA x KAKAO FRIENDS」於8月在中國與香港推出聯名冰品，以KAKAO FRIENDS超萌角色點綴的霜淇淋與冰沙造型萌翻，口味更是令不好吃貨比讚，展現KAKAO FRIENDS極超高人氣。而台灣門市即日起開賣，包括經典黑巧克力霜淇淋、白桃茉莉霜淇淋、白桃黑巧克力雙重口味霜淇淋及3款凍飲，滿足不同口味喜愛的消費者。
除了大眾熟悉的經典黑巧克力霜淇淋，還針對Apeach桃子推出「白桃茉莉霜淇淋」新口味，帶有微微酸甜的清爽滋味，搭配萌力十足的KAKAO FRIENDS巧克力點綴，讓人愛不釋手；除此之外，還推兩種口味一次滿足的「白桃黑巧克力雙重口味霜淇淋」，就是要粉絲三款都甜蜜愉悅心間。
為了歡慶GODIVA攜手KAKAO FRIENDS，推出單筆消費GODIVA x KAKAO FRIENDS聯名系列任2件商品，即可參加幸運轉盤活動乙次，最大獎有霜淇淋買一送一，其他還包括第二件8折、商品折價50元優惠券等，台灣萊恩粉準備出發了！
GODIVA、KAKAO FRIENDS聯名巧克力系列優惠活動
1、單筆消費GODIVA x KAKAO FRIENDS聯名系列任2件商品，即可參加幸運轉盤活動乙次。贈品有霜淇淋買一送一、第二件8折、商品折價50元優惠券、聯名貼紙兩張等。
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