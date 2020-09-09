芋頭冰霸氣放入「整隻仙草冰棒」！鮮芋仙超吸睛「芋神冰」每口能挖寶，芋頭控要瘋掉

仙草控、芋頭控出擊！台式甜品專賣店「鮮芋仙」近期聯手全家便利商店的「仙草冰棒」引起搶購潮，後續推出全新網美級「芋神冰」，不僅吃得到濃濃的芋泥風味，冰上加入整隻冰棒霸氣十足，挖開冰內還內有乾坤就像挖寶，豐盛餡料讓人直呼超滿足。

圖／IG@nainalovefood授權

主打芋圓、仙草等古早風味的「鮮芋仙」不定時祭出限定新品，本次推出吸睛指數爆棚的「芋神冰」，淺紫色系的夢幻視覺來自甜蜜的芋泥瀑布，上方鋪著鹹甜交織的起司乳酪、放有綿密芋頭塊與小芋圓，吃起來風味極佳。而實際挖開會發現黑糖牛奶冰沙的基底，再往內還隱藏著更多的配料像是招牌小芋圓、薏仁與紅豆，一匙就能體驗多層次的美味。

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此時別忘了鮮芋仙與全家獨家特製的「仙草冰棒」，咬一口實際咬得到芋頭寒天的冰棒，再配一口精緻的冰品，冰上加冰絕對是夏季最狂享受。這款芋神冰內用限定，售價220元，份量適合2至3人一起分食，喜愛芋頭粉絲們快揪團開吃！

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