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大苑子濃郁級「酪梨鮮奶」正式回歸，升級布丁更浮誇！CoCo「芋頭牛奶豆奶酪」超欠喝
養生飲食觀念漸漸盛行，隨著產季當道的酪梨也因營養豐富，被佐入不少食物成為健康路線的嚐鮮必吃，飲料更是親民人氣必喝。如今手搖品牌大苑子宣佈招牌「酪梨鮮奶」即日起正式回歸，加10元還能升級成「酪梨布丁鮮奶」，不論是不是酪梨控都忍不住手刀開喝！
大苑子「酪梨鮮奶」採用台南大內酪梨，獨家搭配特A級許慶良鮮乳，打造濃郁奶香的酪梨飲品，每逢上市都大受歡迎。而內行人絕對別忘了加購布丁，入口增添順滑口感，風味更佳，也讓鐵粉表示一杯就能抵一餐。新品期間限定開賣，即日起可於大苑子全台門市購入，每杯售價70元，「酪梨布丁鮮奶」則為80元。
另一堪稱咀嚼系霸主的CoCo都可，即日起全新推出門市限定款「豆奶酪」系列，共有「芋頭牛奶」、「抹茶鮮奶」、 「抹茶奶茶」、「烤茶珍珠」4款口味，一次狙擊芋頭迷、抹茶控和珍奶粉絲。其中「芋頭牛奶豆奶酪」主打吃得到芋頭顆粒，濃郁豆香混入新鮮牛奶，香氣十足，令人一喝就上癮。值得興奮的是，每杯都有綿密的手作豆奶酪，飲品控可以直接開喝甜點，甜蜜又飽足！
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