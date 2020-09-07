鹿角巷奶茶變身高顏值「中秋禮盒」！限定門市還有鹽水雞組合、超Q鑰匙圈免費送

中秋節將至，除了傳統月餅，業者紛紛祭出新招，繼肉肉禮盒、聯名冰淇淋月餅等，手搖品牌「鹿角巷」也加入戰局，以手沖奶茶及法式甜點打造精緻「中秋禮盒」，主打體面又有新意，今年佳節送禮又新增一項選擇。

圖／編輯葉穎樂攝 圖／編輯葉穎樂攝

鹿角巷首次推出中秋禮盒，內有「風味奶茶盒」及5入「焙茶達克瓦茲」，小點心嚴選櫻桃爺爺製作的「達克瓦茲」，橢圓外型的蛋糕體口感外脆內軟，奶油內餡綿密，一口咬下被網友稱讚吃得到茶香。而奶茶共有三款：藍莓風味、濃醇伯爵及焙香烏龍，禮盒內口味為隨機，送禮也驚喜。

圖／鹿角巷提供

此外，鹿角巷8月插旗新竹，開設全台首家概念店，並獨家開賣「冷蔬茶食組合」，現場以鹽水雞為主供應3種套餐，約10種配料可自由挑選，還有經典蒜香醬及泰式酸辣醬二選一。除了在手搖店也可以吃飽飽，「新竹光復店」即日起也推出芋頭控必點的「小確幸」飲品3大優惠，即日起到店購買「小確幸」加55元以上任一飲品，即可免費獲得限量超萌鹿丸鑰匙圈乙個，三款顏色隨機。另外，到店消費任一飲品即可以39元加購中杯小確幸乙杯、外送滿199元則送中杯小確幸乙杯。數量有限，送完為止，提醒大家優惠不得合併使用。

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