連5天「草莓千層派」買一送一！PAUL松山快閃店來了，為期3個月路過必吃

PAUL買一送一又來了！法國PAUL麵包甜點沙龍7月時慶祝法國國慶日祭出買一送一優惠廣受好評，這回快閃CITYLINK松山壹號店，再推「草莓千層派」買一送一優惠活動，每日限量100組，甜點控出發了！

法國PAUL麵包甜點沙龍人氣商品千層派系列酥脆、甜而不膩，是不少甜點控指名必吃千層派之一，這回透過官方臉書公佈快閃CITY LINK松山壹號店，快閃時間長達三個月，更祭出即日起至9月6日經典商品草莓千層派買一送一優惠，每日中午12:00開賣，每日限量100組，每人限購1組，數量有限售完為止。

PAUL打造的CITY LINK松山壹號店快閃店不只販售經典千層派系列，同時還提供麵包、蛋糕等人氣商品，品項以現場供應為準，不管是松山居民或是路過松山的通勤族，這波買一送一連續五天的優惠活動千萬別錯過。

PAUL松山快閃店

地點：CITYLINK松山壹號店 日期：9月1日-11月30日

內容：

1.買「草莓千層派/份」送「千層派/份(不限口味)」(贈送口味依現場供應為主，品項以價低者計)

2.每日中午12:00開賣

3.每人限購一組

4.每日限量100組，數量有限售完為止

5.不可與店內其它優惠併用

6.僅限定現場排隊搶購 PAUL松山快閃店為期三個月。 圖／PAUL TAIWAN

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