快訊

不爽中央棄台投奔北京！索羅門大省將辦獨立公投

評／開放美豬、安倍辭職、黨產釋憲：828後的台美日變局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連5天「草莓千層派」買一送一！PAUL松山快閃店來了，為期3個月路過必吃

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
PAUL連三年推「草莓千層派」買一送一活動。 圖／PAUL TAIWAN
PAUL連三年推「草莓千層派」買一送一活動。 圖／PAUL TAIWAN

PAUL買一送一又來了！法國PAUL麵包甜點沙龍7月時慶祝法國國慶日祭出買一送一優惠廣受好評，這回快閃CITYLINK松山壹號店，再推「草莓千層派」買一送一優惠活動，每日限量100組，甜點控出發了！

法國PAUL麵包甜點沙龍人氣商品千層派系列酥脆、甜而不膩，是不少甜點控指名必吃千層派之一，這回透過官方臉書公佈快閃CITY LINK松山壹號店，快閃時間長達三個月，更祭出即日起至9月6日經典商品草莓千層派買一送一優惠，每日中午12:00開賣，每日限量100組，每人限購1組，數量有限售完為止。

PAUL打造的CITY LINK松山壹號店快閃店不只販售經典千層派系列，同時還提供麵包、蛋糕等人氣商品，品項以現場供應為準，不管是松山居民或是路過松山的通勤族，這波買一送一連續五天的優惠活動千萬別錯過。

PAUL松山快閃店

地點：CITYLINK松山壹號店 日期：9月1日-11月30日

內容：

1.買「草莓千層派/份」送「千層派/份(不限口味)」(贈送口味依現場供應為主，品項以價低者計)

2.每日中午12:00開賣

3.每人限購一組

4.每日限量100組，數量有限售完為止

5.不可與店內其它優惠併用

6.僅限定現場排隊搶購

PAUL松山快閃店為期三個月。 圖／PAUL TAIWAN
PAUL松山快閃店為期三個月。 圖／PAUL TAIWAN

延伸閱讀：

天天都能喝爆！「星巴克買一送一」連12天不間斷來襲，玩數位活動輕鬆領優惠

日本「貓咪生吐司」正式登台！每日限量300條，還有貓掌、貓尾巴超卡哇伊

甜點 麵包 蛋糕 必吃 大台北美食

相關新聞

連5天「草莓千層派」買一送一！PAUL松山快閃店來了，為期3個月路過必吃

PAUL買一送一又來了！法國PAUL麵包甜點沙龍7月時慶祝法國國慶日祭出買一送一優惠廣受好評，這回快閃CITYLINK松山壹號店，再推「草莓千層派」買一送一優惠活動，每日限量100組，甜點控出發了！

日本「貓咪生吐司」正式登台！每日限量300條，還有貓掌、貓尾巴超卡哇伊

貓奴們這回真的吃得到啦！來自日本的「NEKO NEKO SHOKUPAN 貓咪生吐司」，自傳出登台消息後一直備受吐司控關注，如今快閃店已正式開幕，2大梯次的開賣時間必筆記，還有隱藏版貓掌、貓尾巴模樣的

台北點冰室「鬼月限定冰」超有梗！日式刨冰貼符咒，吃了暑氣惡靈退散

熱氣惡靈退散！農曆七月來臨，鬼月禁忌成了許多人關注的消息，但鬼月冰品你一定沒吃過。台北有家人氣冰品專賣店，結合日本民間消暑活動「怪談大會」，獨家打造「鬼月限定冰」，清涼滋味在「桌上談冰」符咒加持下，勢

百香雙響炮2.0一杯就飽！CoCo「百香檸檬搖搖凍」9月開賣，4大百香手搖銅板價開喝

百香果季節當道，咀嚼系飲料霸主CoCo的經典品項「百香雙響炮」，近期才在Dcard美食版成為網友首推百香飲品，如今9月將新推「百香檸檬搖搖凍」，新品堪稱升級版百香雙響炮，勢必成為夏季消暑新寵！

暗黑系Snoopy超霸氣！1011SIPTEA「全黑3D史努比造型杯」 顛覆傳統的時尚新單品

誰說史努比只能是純白色？若白底黑繪的史努比屬於經典呆萌路線，這款全黑的史努比造型一定是暗黑系的霸氣王。繼黑金3D史努比造型杯7月上市，1011 SIP TEA這次持續顛覆傳統，打造「全黑史努比立體杯」

芝麻控搶吃！迷客夏推全新「芝麻鮮奶冰淇淋」　冰品自由配9折優惠

冰控們又有新品嚐鮮！繼人氣品項「伯爵紅茶拿鐵」、「大甲芋頭牛奶」變身冰淇淋，迷客夏牧場冰淇淋系列全新打造「芝麻口味」，將經典手搖「芝麻鮮奶」製成療癒系冰品，讓喜愛芝麻的粉絲炎炎夏日一口就上癮！

beard papa「鐵觀音拿鐵泡芙」新口味！台灣鐵觀音茶Ｘ新鮮卡士達醬茶控必吃

日本NO.1泡芙專賣店「beard papa」夏末推出清爽系口味泡芙，以茶為元素推出台日混血新品「鐵觀音拿鐵泡芙」，預計9月1日起期間限定一個月開賣，茶控們把握機會吃起來！

台中超夯「256層蛋撻」快閃台北！265層酥脆的口感，6種口味都好吃

在台中審計新村發跡的蛋撻專賣店「蛋定蛋撻」2019年成立就爆紅，是不少當地人、遊客必吃散步的點心，招牌「256層蛋撻」外皮酥脆、口感扎實，常溫享用也好吃，前陣子展開全台快閃活動，這回終於插旗台北，蛋撻控把握機會吃一波。

每支不到30元！初鹿超粉嫩「紅烏龍蜜桃雪糕」家樂福獨賣　水蜜桃夾心、限定優惠價必衝

從裡到外都散發粉紅泡泡！初鹿牧場近期打造一款冰品「紅烏龍蜜桃雪糕」，從包裝就走粉嫩設計，雪糕本身則是漸層色系，再搭配季節限定的水蜜桃風味，令人忍不住少女心爆發！配合七夕情人節，新品即日起已於全台家樂福

功夫茶插旗西門「保平安手搖飲」鬼月必喝！祭出 「大杯量中杯價」讓你喝飲料喝到爽

深耕台灣的手搖飲業者「手作功夫茶」21日在西門町店盛大開幕，雖然今年有著疫情的影響，但他們不僅挺過倒店潮，還大動作於加拿大、香港、新加坡等地展店近20間展現硬實力；並於台灣一週內雙北狂開3家百萬店。

喝得到17顆草莓！鶴茶樓「草莓甘露」新口味，七夕情人節「一日優惠」草莓控喝起來

人氣紅茶專賣店「鶴茶樓」甘露系列加料不手軟，繼楊枝甘露、葡萄甘露等滿料飲品廣受好評後，這回趁著七夕情人節推出粉色泡泡的「草莓甘露」，霸氣以17顆草莓打造的期間限定新口味，草莓控趕緊約伴一起品嘗像極了愛情的酸甜滋味飲品。

GODIVA「萊恩霜淇淋、屁桃冰沙杯」太生火！KAKAO FRIENDS聯名系列將登場，白桃口味必吃

台灣萊恩粉準備開吃！全球知名巧克力品牌GODIVA近期聯手韓國超夯KAKAO FRIENDS，打造超萌聯名系列，不僅推出3款霜淇淋，還有欠收藏的特色冰沙杯，其中季節限定的「白桃口味」更是本次極大亮點之

熱門新聞

直把中元當中秋！彰化不二坊「蛋黃酥之亂」提前報到

天天都能喝爆！「星巴克買一送一」連12天不間斷來襲，玩數位活動輕鬆領優惠

憑發票打8折！王品「町食」開幕 17種定食＋飲料無限暢飲

IKEA秋季限定「豆漿霜淇淋」、「地瓜格格」9月開吃

花蓮78歲阿公種4000顆西瓜遭盤商棄單 熱情鄉親全買了

日本「貓咪生吐司」正式登台！每日限量300條，還有貓掌、貓尾巴超卡哇伊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。