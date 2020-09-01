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日本「貓咪生吐司」正式登台！每日限量300條，還有貓掌、貓尾巴超卡哇伊

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 貓咪吐司 ねこねこ食パン
圖／擷取自 貓咪吐司 ねこねこ食パン

貓奴們這回真的吃得到啦！來自日本的「NEKO NEKO SHOKUPAN 貓咪生吐司」，自傳出登台消息後一直備受吐司控關注，如今快閃店已正式開幕，2大梯次的開賣時間必筆記，還有隱藏版貓掌、貓尾巴模樣的小點心，等著大家嚐鮮。

圖／IG@nekoneko_shokupan
圖／IG@nekoneko_shokupan

「NEKO NEKO SHOKUPAN 貓咪生吐司」即日起進駐台北信義新天地A8，截至10/6為止都有機會買到喵星人臉型的生吐司。不過可愛貓咪吐司每日限量300條，每梯次供應150條，開賣時間分為早上11:00及下午15:00，並在指定地點分發購買小卡。每人每次限購兩條，代表欲購買2條貓咪吐司的人，排隊時可領取2張小卡，發完為止，想要購入的粉絲一定要筆記下來！

圖／擷取自 貓咪吐司 ねこねこ食パン
圖／擷取自 貓咪吐司 ねこねこ食パン

店內販售原味貓咪吐司，每條250元。高級北海道牛奶的淡淡奶香及柔軟口感，加上呆萌的樣子，一次就上癮。除了招牌貓臉吐司，還有機會吃得到「貓掌肉球瑪德蓮」、「貓尾巴丹麥可頌」，更加碼6款特色果醬像是草莓、百香果泥、蜂蜜、酸甜柚子，肉桂奇異及藍色果實口味，回家能為貓臉上妝之餘，美味更升級。不僅如此，現場也有貓咪精選雜貨，簡直就是要貓奴們買到剁手手！

圖／擷取自 貓咪吐司 ねこねこ食パン
圖／擷取自 貓咪吐司 ねこねこ食パン

值得一提的是，官方也釋出消息，表示未來預計規劃線上預購，讓無法在梯次限定時間購買的人，也有機會買到這款超夯吐司滋味，快閃期間每週更會有驚喜活動，有興趣的人記得隨時關注官方新消息囉！

NEKO NEKO SHOKUPAN貓咪吐司 台灣快閃店

地址：新光三越台北信義新天地A8一樓
活動日期：9/1-10/6
排隊動線：將於新光三越A8館外「南大門處」，於每梯次販售開始「前15分鐘」發放150張貓咪吐司小卡（僅限當日使用)，如入內人潮多將排隊入場購買。
開賣時間使用貓咪吐司小卡購買時間：第一梯次1100-1300；第二梯次1500-1700

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吐司

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