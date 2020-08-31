台北點冰室「鬼月限定冰」超有梗！日式刨冰貼符咒，吃了暑氣惡靈退散

熱氣惡靈退散！農曆七月來臨，鬼月禁忌成了許多人關注的消息，但鬼月冰品你一定沒吃過。台北有家人氣冰品專賣店，結合日本民間消暑活動「怪談大會」，獨家打造「鬼月限定冰」，清涼滋味在「桌上談冰」符咒加持下，勢必讓人立馬暑意全消！

圖／IG@fuchikolovefood授權

位於捷運中山站附近的「點冰室」販售日式刨冰為主，日前配合農曆七月推出創意新品「冰什麼鬼」。白嫩嫩又涼爽的冰上，倒入視覺搶眼的鮮紅莓果醬，再搭配一張寫有「暑氣退散」的符咒增添弔詭氛圍，被網友直呼超有梗。這款鬼月限定冰品販售至9/16，每份附贈Q彈的白玉，搭配酸甜的綜合莓果醬一起服用，絕妙組合令人上癮。

圖／IG@fuchikolovefood授權

「點冰室」最早設於板橋，去年才搬至中山巷弄，精緻的日式小店提供各款特色抹茶冰、氣泡飲及甜品，低消每人一杯飲品或一份冰品。目前夏季還有「巨峰葡萄紅茶刨冰」，淡淡日月潭紅茶茶香，上層吃得到優格奶蓋及新鮮的台灣巨峰葡萄，酷暑時節不吃太可惜啦！

圖／點冰室IG@jabintw

點冰室

地址：台北市大同區承德路二段53巷33號

營業時間：13:00-20:00（週三公休）

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