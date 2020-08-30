快訊

AKIRA中職開球大暴投險K富邦金董事長 林志玲驚喜現身閃爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百香雙響炮2.0一杯就飽！CoCo「百香檸檬搖搖凍」9月開賣，4大百香手搖銅板價開喝

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
經典「百香雙響炮」配料為高纖椰果及Q彈珍珠，最新「百香檸檬搖搖凍」則以蜜香凍取代，吃起來更為清爽。圖／CoCo提供
經典「百香雙響炮」配料為高纖椰果及Q彈珍珠，最新「百香檸檬搖搖凍」則以蜜香凍取代，吃起來更為清爽。圖／CoCo提供

百香果季節當道，咀嚼系飲料霸主CoCo的經典品項「百香雙響炮」，近期才在Dcard美食版成為網友首推百香飲品，如今9月將新推「百香檸檬搖搖凍」，新品堪稱升級版百香雙響炮，勢必成為夏季消暑新寵！

「百香檸檬搖搖凍」靈魂主角為蜜香凍，為整體口感增添風味。圖／CoCo提供
「百香檸檬搖搖凍」靈魂主角為蜜香凍，為整體口感增添風味。圖／CoCo提供

CoCo本次全新打造的「百香檸檬搖搖凍」以綠茶茶湯為基底，加入大量百香果與現榨檸檬原汁，調配成清爽系凍飲，搭配鮮橙、檸檬片與蜜香凍，吃起來有料、飽足卻無負擔，被譽為百香雙響炮2.0。針對喜歡較酸口味的人，員工也建議可選擇1/3糖，酸甜又解膩，9/1起可在全台CoCo門市購入。

百香綠35元、鮮榨蘋果百香55元、百香雙響炮50元、百香檸檬搖搖凍45元。圖／CoCo提供
百香綠35元、鮮榨蘋果百香55元、百香雙響炮50元、百香檸檬搖搖凍45元。圖／CoCo提供

CoCo百香系列為店內人氣品項，像是果茶系招牌「百香雙響炮」滿滿的高纖椰果與珍珠為咀嚼控的最愛，「鮮榨蘋果百香」則能吃到現切蘋果果粒，百香綠的風味溫順清新，炎炎夏日就用4款銅板價格的百香飲品，徹底打消暑意吧！

延伸閱讀：

芝麻控搶吃！迷客夏推全新「芝麻鮮奶冰淇淋」　冰品自由配9折優惠

暗黑系Snoopy超霸氣！1011SIPTEA「全黑3D史努比造型杯」 顛覆傳統的時尚新單品

綠茶

相關新聞

百香雙響炮2.0一杯就飽！CoCo「百香檸檬搖搖凍」9月開賣，4大百香手搖銅板價開喝

百香果季節當道，咀嚼系飲料霸主CoCo的經典品項「百香雙響炮」，近期才在Dcard美食版成為網友首推百香飲品，如今9月將新推「百香檸檬搖搖凍」，新品堪稱升級版百香雙響炮，勢必成為夏季消暑新寵！

暗黑系Snoopy超霸氣！1011SIPTEA「全黑3D史努比造型杯」 顛覆傳統的時尚新單品

誰說史努比只能是純白色？若白底黑繪的史努比屬於經典呆萌路線，這款全黑的史努比造型一定是暗黑系的霸氣王。繼黑金3D史努比造型杯7月上市，1011 SIP TEA這次持續顛覆傳統，打造「全黑史努比立體杯」

芝麻控搶吃！迷客夏推全新「芝麻鮮奶冰淇淋」　冰品自由配9折優惠

冰控們又有新品嚐鮮！繼人氣品項「伯爵紅茶拿鐵」、「大甲芋頭牛奶」變身冰淇淋，迷客夏牧場冰淇淋系列全新打造「芝麻口味」，將經典手搖「芝麻鮮奶」製成療癒系冰品，讓喜愛芝麻的粉絲炎炎夏日一口就上癮！

beard papa「鐵觀音拿鐵泡芙」新口味！台灣鐵觀音茶Ｘ新鮮卡士達醬茶控必吃

日本NO.1泡芙專賣店「beard papa」夏末推出清爽系口味泡芙，以茶為元素推出台日混血新品「鐵觀音拿鐵泡芙」，預計9月1日起期間限定一個月開賣，茶控們把握機會吃起來！

台中超夯「256層蛋撻」快閃台北！265層酥脆的口感，6種口味都好吃

在台中審計新村發跡的蛋撻專賣店「蛋定蛋撻」2019年成立就爆紅，是不少當地人、遊客必吃散步的點心，招牌「256層蛋撻」外皮酥脆、口感扎實，常溫享用也好吃，前陣子展開全台快閃活動，這回終於插旗台北，蛋撻控把握機會吃一波。

每支不到30元！初鹿超粉嫩「紅烏龍蜜桃雪糕」家樂福獨賣　水蜜桃夾心、限定優惠價必衝

從裡到外都散發粉紅泡泡！初鹿牧場近期打造一款冰品「紅烏龍蜜桃雪糕」，從包裝就走粉嫩設計，雪糕本身則是漸層色系，再搭配季節限定的水蜜桃風味，令人忍不住少女心爆發！配合七夕情人節，新品即日起已於全台家樂福

功夫茶插旗西門「保平安手搖飲」鬼月必喝！祭出 「大杯量中杯價」讓你喝飲料喝到爽

深耕台灣的手搖飲業者「手作功夫茶」21日在西門町店盛大開幕，雖然今年有著疫情的影響，但他們不僅挺過倒店潮，還大動作於加拿大、香港、新加坡等地展店近20間展現硬實力；並於台灣一週內雙北狂開3家百萬店。

喝得到17顆草莓！鶴茶樓「草莓甘露」新口味，七夕情人節「一日優惠」草莓控喝起來

人氣紅茶專賣店「鶴茶樓」甘露系列加料不手軟，繼楊枝甘露、葡萄甘露等滿料飲品廣受好評後，這回趁著七夕情人節推出粉色泡泡的「草莓甘露」，霸氣以17顆草莓打造的期間限定新口味，草莓控趕緊約伴一起品嘗像極了愛情的酸甜滋味飲品。

GODIVA「萊恩霜淇淋、屁桃冰沙杯」太生火！KAKAO FRIENDS聯名系列將登場，白桃口味必吃

台灣萊恩粉準備開吃！全球知名巧克力品牌GODIVA近期聯手韓國超夯KAKAO FRIENDS，打造超萌聯名系列，不僅推出3款霜淇淋，還有欠收藏的特色冰沙杯，其中季節限定的「白桃口味」更是本次極大亮點之

連10天買一送一！黑浮咖啡「Kitkat起司蛋糕冰沙、海鹽歐蕾」七夕限定優惠，巧克力控開吃

巧克力控出動！黑浮咖啡8月初聯手人氣巧克力品牌「KitKat」打造3款聯名甜點，如今店內為歡慶七夕，特別祭出浮誇系Kitkat巧克力冰沙及海鹽歐蕾的「買一送一」促銷活動，之前沒嚐鮮過的粉絲，絕對要把握

刨冰打入整顆生蛋黃！IG超夯打卡冰店快閃中山，古錐「太陽曬屁股蛋冰」獨家限定

復古店裝、精美剉冰、逗趣有梗的菜單及宣傳，再加上超萌店貓，板橋超夯冰品店「晴子冰室」集4大關鍵風格於一身，去年新開幕後一躍成為洗版IG的話題主人公。各位冰品粉絲若想嚐鮮，暫時不用到板橋，在台北也能嚐到

連3日「全天買一送一」！北部首間研果室登場，邪惡新品「手沖泰奶酪」內湖就喝得到

來自中部的超夯手搖品牌「研果室」憑藉吸睛的賣相及創意口味，成為近年IG打卡名店，如今北部人不必下到台中或台南，在台北也能就近喝得到囉！

熱門新聞

到苗栗點臭豆腐 「神奇配菜」讓他好傻眼：超不習慣！

2湯底免費＋3新菜！金洹苑燒肉鍋物吃到飽 結帳抽7折

百香雙響炮2.0一杯就飽！CoCo「百香檸檬搖搖凍」9月開賣，4大百香手搖銅板價開喝

4種比薩＋飲料250、LINE Pay回饋10％！3速食限時優惠一次看

這酒老宅男必須有！ 聖鬥士星矢聯名戶河內

酷狗威士忌捐狗狗愛心餐 全台送暖直到9月底

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。