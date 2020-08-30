百香雙響炮2.0一杯就飽！CoCo「百香檸檬搖搖凍」9月開賣，4大百香手搖銅板價開喝

百香果季節當道，咀嚼系飲料霸主CoCo的經典品項「百香雙響炮」，近期才在Dcard美食版成為網友首推百香飲品，如今9月將新推「百香檸檬搖搖凍」，新品堪稱升級版百香雙響炮，勢必成為夏季消暑新寵！

「百香檸檬搖搖凍」靈魂主角為蜜香凍，為整體口感增添風味。圖／CoCo提供

CoCo本次全新打造的「百香檸檬搖搖凍」以綠茶茶湯為基底，加入大量百香果與現榨檸檬原汁，調配成清爽系凍飲，搭配鮮橙、檸檬片與蜜香凍，吃起來有料、飽足卻無負擔，被譽為百香雙響炮2.0。針對喜歡較酸口味的人，員工也建議可選擇1/3糖，酸甜又解膩，9/1起可在全台CoCo門市購入。

百香綠35元、鮮榨蘋果百香55元、百香雙響炮50元、百香檸檬搖搖凍45元。圖／CoCo提供

CoCo百香系列為店內人氣品項，像是果茶系招牌「百香雙響炮」滿滿的高纖椰果與珍珠為咀嚼控的最愛，「鮮榨蘋果百香」則能吃到現切蘋果果粒，百香綠的風味溫順清新，炎炎夏日就用4款銅板價格的百香飲品，徹底打消暑意吧！

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