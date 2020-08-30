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暗黑系Snoopy超霸氣！1011SIPTEA「全黑3D史努比造型杯」 顛覆傳統的時尚新單品
誰說史努比只能是純白色？若白底黑繪的史努比屬於經典呆萌路線，這款全黑的史努比造型一定是暗黑系的霸氣王。繼黑金3D史努比造型杯7月上市，1011 SIP TEA這次持續顛覆傳統，打造「全黑史努比立體杯」，兩款都愛的人，還能用優惠價將酷炫組合一次加購帶走！
手搖品牌1011 SIP TEA近年以太空主題，陸續推出多款史努比聯名周邊商品，本季新品受早期原著黑白漫畫啟發，以黑色為主色，杯身繪有簡潔的太空世界，蓋上還有史努比飛行員全黑的3D造型頭，時尚感爆棚。即日起凡到店消費任一50元以上飲品，即可加購最新的「全黑大頭杯」，另外還能以798元一次購入黑金款及全黑版的「黑潮組合」，史努比控們是時候收藏起來！
1011 SIP TEA 西門店地址：台北市萬華區峨眉街52號（誠品西門）營業時間：11:30-22:30
1011 SIP TEA 統一時代快閃店地址：台北市信義區忠孝東路五段8號B2營業時間：週日至四11:00-21:30；週五六11:00-22:00
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