芝麻控搶吃！迷客夏推全新「芝麻鮮奶冰淇淋」　冰品自由配9折優惠

冰控們又有新品嚐鮮！繼人氣品項「伯爵紅茶拿鐵」、「大甲芋頭牛奶」變身冰淇淋，迷客夏牧場冰淇淋系列全新打造「芝麻口味」，將經典手搖「芝麻鮮奶」製成療癒系冰品，讓喜愛芝麻的粉絲炎炎夏日一口就上癮！

迷客夏本季推出消暑逸品「芝麻牛奶冰淇淋」。圖／迷客夏提供 全新芝麻口味及奶茶控必敗的伯爵紅茶拿鐵口味皆為65元。圖／迷客夏提供

迷客夏即將於9/5正式推出「芝麻牛奶冰淇淋」，採用自產的綠光鮮奶、嚴選研磨黑芝麻，結合成最新清涼滋味，每口都能感受芝麻香氣。配合新口味上市，迷客夏推出限定「冰品季」優惠，即日起至10/6止，凡購買芋頭控最愛的「大甲芋頭牛奶」6入超值組，附贈迷客夏限量保冰袋，可愛的插圖實際美觀又實用。另外，冰品不限口味、任選6入可享9折優惠，也可以69元加購獲得限量保冷袋，作為野餐時的便利神器。

「大甲芋頭牛奶」口味選用大甲芋頭與牧場鮮乳製成，入口就能吃到芋頭顆粒，售價70元。圖／迷客夏提供 保冰袋外觀鵝淡黃色的基底搭配可愛線條設計，實用又美觀。圖／迷客夏提供

延伸閱讀：

．全民優惠！天賜百匯Buffet吃到飽「4人同行1人免費」 9月快揪團吃爆

．200元爽嗑炸雞！頂呱呱「1斤雞套餐」1日快閃回歸，66折優惠開吃開喝