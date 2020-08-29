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芝麻控搶吃！迷客夏推全新「芝麻鮮奶冰淇淋」 冰品自由配9折優惠
冰控們又有新品嚐鮮！繼人氣品項「伯爵紅茶拿鐵」、「大甲芋頭牛奶」變身冰淇淋，迷客夏牧場冰淇淋系列全新打造「芝麻口味」，將經典手搖「芝麻鮮奶」製成療癒系冰品，讓喜愛芝麻的粉絲炎炎夏日一口就上癮！
迷客夏即將於9/5正式推出「芝麻牛奶冰淇淋」，採用自產的綠光鮮奶、嚴選研磨黑芝麻，結合成最新清涼滋味，每口都能感受芝麻香氣。配合新口味上市，迷客夏推出限定「冰品季」優惠，即日起至10/6止，凡購買芋頭控最愛的「大甲芋頭牛奶」6入超值組，附贈迷客夏限量保冰袋，可愛的插圖實際美觀又實用。另外，冰品不限口味、任選6入可享9折優惠，也可以69元加購獲得限量保冷袋，作為野餐時的便利神器。
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