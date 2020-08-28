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beard papa「鐵觀音拿鐵泡芙」新口味！台灣鐵觀音茶Ｘ新鮮卡士達醬茶控必吃

聯合新聞網 / 陳信儒
beard papa夏末新口味「鐵觀音拿鐵泡芙」以茶融合卡士達的清爽茶韻清香滋味。 圖／beard papa提供
beard papa夏末新口味「鐵觀音拿鐵泡芙」以茶融合卡士達的清爽茶韻清香滋味。 圖／beard papa提供

日本NO.1泡芙專賣店「beard papa」夏末推出清爽系口味泡芙，以茶為元素推出台日混血新品「鐵觀音拿鐵泡芙」，預計9月1日起期間限定一個月開賣，茶控們把握機會吃起來！

繼烤地瓜、愛文芒果口味，beard papa本次推出的「鐵觀音拿鐵泡芙」嚴選高山優質鐵觀音茶，甘甜清韻的香氣耐人尋味。由於鐵觀音的茶性較強，茶與卡士達比例可是費了一番功夫才達到完美比例，每一口都能吃到鐵觀音的茶韻清香，猶如喝上一杯溫醇濃厚的鐵觀音拿鐵，喜歡茶味的你不能錯過的亮點新品。

鐵觀音拿鐵卡士達與beard papa各式招牌餅皮融合後，結合出多樣絕佳滋味來滿足不同的需求，消費者可選擇各式招牌餅皮，包括日式泡芙、菠蘿泡芙（僅販售至9/15）、卡滋卡滋、mini泡芙，每一款外皮都帶來不同口感，讓人一次想全包。

beard papa創始人廣田先生、吉川先生於1999年在日本福岡成立第一間beard papa。獨家專利的配方泡芙外皮，內餡使用天然香草籽製作而成的卡士達內餡，在日本大受歡迎。品牌引進台灣即將邁入19年，擁有14間分店的beard papa，維持一貫微笑與活力的品牌精神，推出與世界同步的天然食材泡芙，持續讓人們感到幸福甜蜜。

beard papa「鐵觀音拿鐵泡芙」販售期間

地點：全台門市

時間：9/1-9/30（數量有限售完為止）

售價：一顆65元

beard papa「鐵觀音拿鐵泡芙」新口味期間限定販售一個月。 圖／beard papa提供
beard papa「鐵觀音拿鐵泡芙」新口味期間限定販售一個月。 圖／beard papa提供

泡芙 拿鐵

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