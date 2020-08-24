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台中超夯「256層蛋撻」快閃台北！265層酥脆的口感，6種口味都好吃

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
台中超夯「256層蛋撻」快閃台北。 圖／蛋定粉專
台中超夯「256層蛋撻」快閃台北。 圖／蛋定粉專

在台中審計新村發跡的蛋撻專賣店「蛋定蛋撻」2019年成立就爆紅，是不少當地人、遊客必吃的散步點心，招牌「256層蛋撻」外皮酥脆、口感扎實，常溫享用也好吃，前陣子展開全台快閃活動，這回終於插旗台北，蛋撻控把握機會吃一波。

265層酥脆的口感，6種口味都好吃。 圖／蛋定粉專
265層酥脆的口感，6種口味都好吃。 圖／蛋定粉專

蛋定蛋撻最早以復古三輪攤車在台中審計新村周邊擺攤，販售經典焦糖、竹炭芋泥、抹茶紅豆、日式牛奶、瑞士巧克力、古早黑糖等六種口味的蛋撻，主打以自製的酥皮摺疊八次後，創造出265層酥脆的口感，蛋塔放涼後不會變硬，反而更酥脆有如可頌麵包的口感，是不少蛋撻控的心頭肉。

蛋定蛋撻今年6月展開全台快閃活動，從麗寶outlet、新竹新竹SOGO、以及大江購物中心等地開跑，如今總算插旗台北，即日起至8/30前往SOGO忠孝館B2就能看到蛋定蛋撻的攤車，單顆售價60元，儘管價錢偏高，但多層次的口感值得一試，其中最熱銷的經典焦糖、抹茶紅豆蛋撻幾乎開賣短時間內就被搶光，喜歡吃蛋撻的朋友請把握機會！

另外有網友分享，喜歡酥脆口感的吃貨可以將蛋撻放進烤箱微烘烤，不只香味十足，口感保證酥脆又美味。

「蛋定 256層蛋塔」快閃資訊

地點：台北 SOGO忠孝館B2

快閃時間：即日起至8/30

販售價錢：任一口味60元

台中超夯「256層蛋撻」快閃台北SOGO。 圖／蛋定粉專
台中超夯「256層蛋撻」快閃台北SOGO。 圖／蛋定粉專

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