功夫茶插旗西門「保平安手搖飲」鬼月必喝！祭出 「大杯量中杯價」讓你喝飲料喝到爽

深耕台灣的手搖飲業者「手作功夫茶」21日在西門町店盛大開幕，雖然今年有著疫情的影響，但他們不僅挺過倒店潮，還大動作於加拿大、香港、新加坡等地展店近20間展現硬實力；並於台灣一週內雙北狂開3家百萬店。

因為適逢農曆七月，手作功夫茶為了讓上門的消費者安心渡過鬼月，特別前往台中知名廟宇把符咒貼紙「過香爐」，並於22日起只要到西門町店購買飲品芝士玫瑰鹽翠玉、38奶霸，功夫茶就會隨杯貼上符咒，讓你喝飲料也能保平安。（貼紙數量有限，送完為止）

其中，Oreo黑武士使用黑糖漬成的Q彈波霸與香醇鮮乳融合出平衡的濃郁口感，亮點包括嚴選7種原料，每日堅持新鮮現打紐西蘭芝士乳酪，搭配喜馬拉雅山玫瑰鹽融合進奶蓋中，疊加綿密香草冰淇淋，讓每一口鹹中帶甜、甜中帶香，回味無窮；另外，屹立不搖的人氣飲品還有38奶霸，黑糖搭配珍珠、仙草、蒟蒻，可以喝到三種不同口感一次滿足， 台人最愛的濃郁厚奶茶，也成為消費者夏日熱門手搖飲首選之一。

除了能夠在西門店喝到「有拜有保庇」的限定包裝飲品外，手作功夫茶也推出了超殺優惠來歡慶西門店開幕，全台門市從8/25～8/31 凡購買「38奶霸、芝士玫瑰鹽翠玉」就能享有中杯價大杯量的優惠，還不趕快揪朋友到功夫茶喝一波！

全省門市樂歡慶開幕活動：

8/25～8/31： 38奶霸、芝士玫瑰鹽翠玉 大杯量中杯價

「西門町店限定保平安活動」：

8/22起西門町店限定 凡購買指定飲品「38奶霸、芝士玫瑰鹽翠玉」隨杯附上符咒貼紙保平安。（貼紙數量有限，送完為止）