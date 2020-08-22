每支不到30元！初鹿超粉嫩「紅烏龍蜜桃雪糕」家樂福獨賣　水蜜桃夾心、限定優惠價必衝

從裡到外都散發粉紅泡泡！初鹿牧場近期打造一款冰品「紅烏龍蜜桃雪糕」，從包裝就走粉嫩設計，雪糕本身則是漸層色系，再搭配季節限定的水蜜桃風味，令人忍不住少女心爆發！配合七夕情人節，新品即日起已於全台家樂福上市，更祭出限定促銷價，冰品控們快囤貨！

圖／初鹿牧場提供

初鹿牧場全新「紅烏龍蜜桃雪糕」主打多層次風味，嚴選南投紅烏龍茶製成清爽的外層，內層夾心則以招牌牛乳結合水蜜桃汁，還能感受水蜜桃泥的口感，香甜卻不甜膩。值得一提的是，一口咬下即可品嚐凍版茶湯、奶香及水蜜桃的三重組合，濃郁蜜桃奶茶香氣十分療癒。

圖／初鹿牧場提供

「紅烏龍蜜桃雪糕」即日起已於全台家樂福搶先開賣，每盒4入原價150元，目前推出嚐鮮價119元，代表平均一支不到30元，即可用銅板價體驗真材實料冰棒口感，超適合和喜歡的人一起分享這款消暑又甜蜜的滋味。

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