喝得到17顆草莓！鶴茶樓「草莓甘露」新口味，七夕情人節「一日優惠」草莓控喝起來

人氣紅茶專賣店「鶴茶樓」甘露系列加料不手軟，繼楊枝甘露、葡萄甘露等滿料飲品廣受好評後，這回趁著七夕情人節推出粉色泡泡的「草莓甘露」，霸氣以17顆草莓打造的期間限定新口味，草莓控趕緊約伴一起品嘗像極了愛情的酸甜滋味飲品。 鶴茶樓推出七夕限定飲品「草莓甘露」新口味。 圖／鶴茶樓提供

鶴茶樓今夏限定飲品連三發，第一彈推出「楊汁甘露」深受消費者喜愛，隨後又推出塞滿8顆現剝荔枝的「荔枝甘露」、以及喝得到22顆現剝葡萄的「葡萄甘露」；嚴選台灣本土水果、用料實在，杯杯都吃得到飽滿多汁的完整果肉，好喝CP值頗高等，都是大眾對鶴茶樓的印象。

這回趁著情人節前夕，再推粉色泡泡的草莓甘露，延續夏季限定飲品經典配料，「台灣草莓」、「鶴頂茶凍」、「椰奶」、「鶴頂紅茶」、「葡萄柚果粒」每一項缺一不可，打造酸甜系的手搖飲新滋味，每顆草莓皆經由高科技冷凍保存技術，將新鮮風味完整封存，開賣首日特別選在七夕情人節，應景推出當日限定優惠價「每杯$77」，限量供應售完為止。

鶴茶樓「草莓甘露」優惠資訊

開賣日期：8 / 25七夕開賣

活動內容：每杯特價$77(原價$95) / 限量供應

活動須知：每人限購１杯 / 僅限來店購買

活動店家：鶴茶樓-忠孝復興店 / 鶴茶樓-宜蘭羅東店

鶴茶樓店家資訊：

鶴茶樓-忠孝復興店

02-2776-1101

台北市大安區大安路一段21號

鶴茶樓-宜蘭羅東店

03-9610013