快訊

金山警分局乾華所長今天上班執勤中昏倒 送醫不治

金與正離掌權更進一步？北韓金家王朝權勢秘辛一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

喝得到17顆草莓！鶴茶樓「草莓甘露」新口味，七夕情人節「一日優惠」草莓控喝起來

聯合新聞網 / 陳信儒
鶴茶樓推出七夕限定飲品「草莓甘露」新口味。 圖／鶴茶樓提供
鶴茶樓推出七夕限定飲品「草莓甘露」新口味。 圖／鶴茶樓提供

人氣紅茶專賣店「鶴茶樓」甘露系列加料不手軟，繼楊枝甘露、葡萄甘露等滿料飲品廣受好評後，這回趁著七夕情人節推出粉色泡泡的「草莓甘露」，霸氣以17顆草莓打造的期間限定新口味，草莓控趕緊約伴一起品嘗像極了愛情的酸甜滋味飲品。

鶴茶樓推出七夕限定飲品「草莓甘露」新口味。 圖／鶴茶樓提供
鶴茶樓推出七夕限定飲品「草莓甘露」新口味。 圖／鶴茶樓提供

鶴茶樓今夏限定飲品連三發，第一彈推出「楊汁甘露」深受消費者喜愛，隨後又推出塞滿8顆現剝荔枝的「荔枝甘露」、以及喝得到22顆現剝葡萄的「葡萄甘露」；嚴選台灣本土水果、用料實在，杯杯都吃得到飽滿多汁的完整果肉，好喝CP值頗高等，都是大眾對鶴茶樓的印象。

這回趁著情人節前夕，再推粉色泡泡的草莓甘露，延續夏季限定飲品經典配料，「台灣草莓」、「鶴頂茶凍」、「椰奶」、「鶴頂紅茶」、「葡萄柚果粒」每一項缺一不可，打造酸甜系的手搖飲新滋味，每顆草莓皆經由高科技冷凍保存技術，將新鮮風味完整封存，開賣首日特別選在七夕情人節，應景推出當日限定優惠價「每杯$77」，限量供應售完為止。

鶴茶樓「草莓甘露」優惠資訊

開賣日期：8 / 25七夕開賣

活動內容：每杯特價$77(原價$95) / 限量供應

活動須知：每人限購１杯 / 僅限來店購買

活動店家：鶴茶樓-忠孝復興店 / 鶴茶樓-宜蘭羅東店　

鶴茶樓店家資訊：

鶴茶樓-忠孝復興店

02-2776-1101

台北市大安區大安路一段21號

鶴茶樓-宜蘭羅東店

03-9610013

宜蘭縣羅東鎮成功街150巷2號一樓

鶴茶樓推出七夕限定飲品「草莓甘露」新口味。 圖／鶴茶樓提供
鶴茶樓推出七夕限定飲品「草莓甘露」新口味。 圖／鶴茶樓提供

情人節 七夕 CP值 水果

相關新聞

喝得到17顆草莓！鶴茶樓「草莓甘露」新口味，七夕情人節「一日優惠」草莓控喝起來

人氣紅茶專賣店「鶴茶樓」甘露系列加料不手軟，繼楊枝甘露、葡萄甘露等滿料飲品廣受好評後，這回趁著七夕情人節推出粉色泡泡的「草莓甘露」，霸氣以17顆草莓打造的期間限定新口味，草莓控趕緊約伴一起品嘗像極了愛情的酸甜滋味飲品。

GODIVA「萊恩霜淇淋、屁桃冰沙杯」太生火！KAKAO FRIENDS聯名系列將登場，白桃口味必吃

台灣萊恩粉準備開吃！全球知名巧克力品牌GODIVA近期聯手韓國超夯KAKAO FRIENDS，打造超萌聯名系列，不僅推出3款霜淇淋，還有欠收藏的特色冰沙杯，其中季節限定的「白桃口味」更是本次極大亮點之

連10天買一送一！黑浮咖啡「Kitkat起司蛋糕冰沙、海鹽歐蕾」七夕限定優惠，巧克力控開吃

巧克力控出動！黑浮咖啡8月初聯手人氣巧克力品牌「KitKat」打造3款聯名甜點，如今店內為歡慶七夕，特別祭出浮誇系Kitkat巧克力冰沙及海鹽歐蕾的「買一送一」促銷活動，之前沒嚐鮮過的粉絲，絕對要把握

刨冰打入整顆生蛋黃！IG超夯打卡冰店快閃中山，古錐「太陽曬屁股蛋冰」獨家限定

復古店裝、精美剉冰、逗趣有梗的菜單及宣傳，再加上超萌店貓，板橋超夯冰品店「晴子冰室」集4大關鍵風格於一身，去年新開幕後一躍成為洗版IG的話題主人公。各位冰品粉絲若想嚐鮮，暫時不用到板橋，在台北也能嚐到

連3日「全天買一送一」！北部首間研果室登場，邪惡新品「手沖泰奶酪」內湖就喝得到

來自中部的超夯手搖品牌「研果室」憑藉吸睛的賣相及創意口味，成為近年IG打卡名店，如今北部人不必下到台中或台南，在台北也能就近喝得到囉！

抹茶米餅、焦糖軟糖！4款「不再是月餅」的中秋禮盒

中秋佳節將至，許多民眾、企業，都會透過禮盒來傳達滿滿心意。除了傳統的月餅之外，多間甜品、食品業者，也紛紛以咖啡、餅乾、茶...

限時7天優惠！台中超夯「黛黛茶」插旗台北　「中杯黃金香橙大吉嶺」只要10元

台中發跡高顏值手搖飲「黛黛茶DailyDae」直營北上插旗延吉街，開幕慶活動維持一週7天，誠意滿滿祭出年度冠軍漸層系夢幻飲品「中杯黃金香橙大吉嶺」每杯只要10元，限時不限量，就是要讓民眾喝好喝滿。

泡泡、煙霧、噴香水！福奶茶5款「愛情奶茶」浪漫十足

以經典調酒概念為基礎的「福奶茶」，本季再度以精選茶款、食材，以調酒的手法揉捻合一，再配上款款不同的創意器皿與充滿儀式感的...

Mum,Mum 饅饅好食「粉紅甜點書店」快閃板橋　裝滿甜點的書、少女系打卡墻好吃還好拍

不愛看書沒關係，這本名副其實的「甜點書」你應該有興趣！來自新竹的少女系甜食「Mum,Mum 饅饅好食」日前北上快閃板橋大遠百，不僅販售招牌水果蛋糕、各式瑪德蓮，更限量推出設有實際裝有甜點的書本禮盒，還

八月堂「買一送一」連三天快筆記！ 身分證有3或念3 加碼優惠「3元多加1顆」

可頌控快筆記！甫推出「皇家榴槤卡士達可頌」就熱賣的人氣可頌專賣店「八月堂」為了響應「國際可頌節」，將於8月17日起一連三天祭出買一送一活動，凡身著藍色衣、褲、裙及享有優惠，可頌控可要把握機會衝一波。

限定黑甜筒美翻！全家新推「杏仁豆腐聖代、厚豆乳霜淇淋」 杏仁控、豆奶控取向狙擊

全家冰品再出新招！繼人氣爆棚的青森蘋果霜淇淋、澎湖仙人掌霜淇淋，8月推出「厚豆乳霜淇淋」，搭配黑甜筒餅皮打造絕美黑白配，再加碼「杏仁豆腐聖代」，準備用2款最新消暑逸品狙擊杏仁控、豆奶控！ 全家每

「飲料界的5大網美」出爐！網友票選「美到捨不得喝」

「美到捨不得喝」的飲品出爐了！經過KLOOK網路評選調查，5款超高顏值的飲品出列，快去買來拍照打卡喝一輪。

熱門新聞

獨／永康街70年老店「高記」熄燈！業者嘆：要被斷水斷電

為何摩斯可在台存活？ 網列5優點狂讚：高CP值餐廳

「石二鍋升級版」台北新展店！ 網推鮮乳坊牛奶鍋，特定時段還享大菜盤＋大肉盤免費升級

老店高記違規使用遭罰78萬 北市：不停用再罰30萬

燒臘店65元Buffet免費吃到飽 網爆動：用新台幣教訓老闆

好市多蛋黃酥12顆449元 網友分享品嚐心得：內餡誠意十足

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。