聽新聞
test
0:00 / 0:00
GODIVA「萊恩霜淇淋、屁桃冰沙杯」太生火！KAKAO FRIENDS聯名系列將登場，白桃口味必吃
台灣萊恩粉準備開吃！全球知名巧克力品牌GODIVA近期聯手韓國超夯KAKAO FRIENDS，打造超萌聯名系列，不僅推出3款霜淇淋，還有欠收藏的特色冰沙杯，其中季節限定的「白桃口味」更是本次極大亮點之一，每款都超生火。如今這些合作品項即將於9/8登陸台灣，只能說小孩才做選擇，大人全部都想要！
「GODIVA x KAKAO FRIENDS」聯名冰品日前已搶先於中國、香港上市，消息一出立馬席捲社群版面，限定凍飲杯亦火速售罄，展現超高人氣。當中霜淇淋品項不僅有經典的比利時巧克力口味，還有「白桃茉莉霜淇淋」及綜合款的「白桃巧克力霜淇淋」，甜筒包裝和冰淇淋上都有可愛的萊恩或屁桃模樣，讓粉絲們少女心爆發，香甜滋味絕對是螞蟻人最愛！
除了霜淇淋，GODIVA還有2款「黑巧克力冰沙」及特色「白桃巧克力冰沙」，順口的凍飲口感上方擠上搭配綿密鮮奶油，使人暑意全消之餘，自然還有粉絲們的最終目標——印滿萊恩、屁桃設計的飲料杯。而杯蓋上立體的呆萌萊恩和調皮屁桃更是大大加分，看來收藏控屆時要買到剁手手啦！但提醒身在台灣的大家，聯名新品預計9/8才會正式上市，杯身設計也會變成獨家台灣版，粉絲們靜候最新消息，一起期待9月的來臨！
延伸閱讀：
．連10天買一送一！黑浮咖啡「Kitkat起司蛋糕冰沙、海鹽歐蕾」七夕限定優惠，巧克力控開吃
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言