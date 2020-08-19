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GODIVA「萊恩霜淇淋、屁桃冰沙杯」太生火！KAKAO FRIENDS聯名系列將登場，白桃口味必吃

聯合新聞網 / 旅遊美食報導
圖／IG@harbourcity、IG@godivaasia
圖／IG@harbourcity、IG@godivaasia

台灣萊恩粉準備開吃！全球知名巧克力品牌GODIVA近期聯手韓國超夯KAKAO FRIENDS，打造超萌聯名系列，不僅推出3款霜淇淋，還有欠收藏的特色冰沙杯，其中季節限定的「白桃口味」更是本次極大亮點之一，每款都超生火。如今這些合作品項即將於9/8登陸台灣，只能說小孩才做選擇，大人全部都想要！

「白桃茉莉霜淇淋」吃得到鮮甜白桃滋味，還帶點茉莉清香；綜合了濃郁「比利時巧克力霜淇淋」的「白桃巧克力霜淇淋」一次嚐鮮招牌及限定口味！ 圖／IG@harbourcity、IG@godivaasia
「白桃茉莉霜淇淋」吃得到鮮甜白桃滋味，還帶點茉莉清香；綜合了濃郁「比利時巧克力霜淇淋」的「白桃巧克力霜淇淋」一次嚐鮮招牌及限定口味！ 圖／IG@harbourcity、IG@godivaasia

「GODIVA x KAKAO FRIENDS」聯名冰品日前已搶先於中國、香港上市，消息一出立馬席捲社群版面，限定凍飲杯亦火速售罄，展現超高人氣。當中霜淇淋品項不僅有經典的比利時巧克力口味，還有「白桃茉莉霜淇淋」及綜合款的「白桃巧克力霜淇淋」，甜筒包裝和冰淇淋上都有可愛的萊恩或屁桃模樣，讓粉絲們少女心爆發，香甜滋味絕對是螞蟻人最愛！

除了霜淇淋，GODIVA還有2款「黑巧克力冰沙」及特色「白桃巧克力冰沙」，順口的凍飲口感上方擠上搭配綿密鮮奶油，使人暑意全消之餘，自然還有粉絲們的最終目標——印滿萊恩、屁桃設計的飲料杯。而杯蓋上立體的呆萌萊恩和調皮屁桃更是大大加分，看來收藏控屆時要買到剁手手啦！但提醒身在台灣的大家，聯名新品預計9/8才會正式上市，杯身設計也會變成獨家台灣版，粉絲們靜候最新消息，一起期待9月的來臨！

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