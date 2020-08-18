連10天買一送一！黑浮咖啡「Kitkat起司蛋糕冰沙、海鹽歐蕾」七夕限定優惠，巧克力控開吃

巧克力控出動！黑浮咖啡8月初聯手人氣巧克力品牌「KitKat」打造3款聯名甜點，如今店內為歡慶七夕，特別祭出浮誇系Kitkat巧克力冰沙及海鹽歐蕾的「買一送一」促銷活動，之前沒嚐鮮過的粉絲，絕對要把握這波好康開喝！

黑浮「半熟巧克力起司蛋糕冰沙」（右）效仿濃郁的起司蛋糕風味，選用比利時黑巧克力製成沁涼冰沙，混入半熟乳酪熔漿，再灑上KitKat脆片及巧克力，打造銷魂飲品。 圖／黑浮咖啡提供

配合即將來臨的七夕情人節，黑浮咖啡將於8/21中午12點起截至8/30為止，推出與KitKat合作的獨家飲品買一送一活動。活動期間凡到店購買兩杯同品項的「半熟巧克力起司蛋糕冰沙」或「典藏巧克力海鹽慕斯歐蕾」，即可享買一送一優惠。每杯原價150元，如今只要75元，吃得到整條巧克力的甜甜滋味，不僅適合情侶分享、作為對心意對象的告白好物，單純喝爆也非常療癒。

「典藏巧克力海鹽慕斯歐蕾」（左）採用「海鹽香草慕斯」混搭經典100%比利時頂級可可與香甜牛奶，上方吃得到KitKat巧克力餅乾脆片與整根KitKat。圖／黑浮咖啡

兩款冰沙原價皆為150元，每杯冰沙飲料的吸管還綁有「解憂幸運籤」，用逗趣的文字寫出財富、健康及愛情相關開運籤詩，一共5款隨機發放。圖／奎克咖啡提供

除了Kitkat巧克力飲品，黑浮國際旗下另一品牌「奎克咖啡」也同步釋出好康，即日起至8/31為止，只要加入奎克LINE@好友，即可免費抽限時半價75元優惠券，不用湊2杯也能享網美系水果冰沙系列「解憂冰菓室」買一送一的價位，酸甜口味的夏季消暑逸品快搶喝！

黑浮咖啡買一送一活動資訊活動時間：8/21 中午12:00-8/30活動品項：KitKat聯名「半熟巧克力起司蛋糕冰沙」、「典藏巧克力海鹽慕斯歐蕾」注意事項：只要於活動時間內加入黑浮Line好友即可享有優惠。

奎克咖啡半價活動資訊活動時間：即日起-8/31活動品項：「夏日蜜室脫桃」、「仲夏芒果樂園」注意事項：加入奎克LINE好友免費抽「解憂冰菓室」半價75元優惠券，中獎率達99%

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