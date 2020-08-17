刨冰打入整顆生蛋黃！IG超夯打卡冰店快閃中山，古錐「太陽曬屁股蛋冰」獨家限定

復古店裝、精美剉冰、逗趣有梗的菜單及宣傳，再加上超萌店貓，板橋超夯冰品店「晴子冰室」集4大關鍵風格於一身，去年新開幕後一躍成為洗版IG的話題主人公。各位冰品粉絲若想嚐鮮，暫時不用到板橋，在台北也能嚐到這款網美系古早味！

圖／好初早餐臉書專頁

在同樣發跡自板橋的平價早午餐「好初早餐」邀請下，晴子冰室祭出史上最短快閃，即日起截至8/20為止，都可在台北中山外帶創意剉冰。值得一提的是，現場除了同樣吃得到店內人氣最高、令人少女心爆發的草莓冰「你有一顆草莓的心」，快閃店也獨家推出「太陽曬屁股蛋冰」，沁涼的剉冰加上整顆生蛋黃，不僅有超古錐的外表，滋味更是傳統台味吃法，簡直太銷魂！

圖／好初早餐臉書專頁

圖／好初早餐臉書專頁

晴子冰室快閃攤位就在好初早餐中山店隔壁，台北人趕快把握倒數的數日，先吃一波早午餐、再來一份夢幻消暑逸品，慰勞努力生活的自己。

晴子冰室 中山快閃店地址：台北市長安西路122號（好初早餐中山店隔壁）販售時間：即日起至8/20 11:30-17:30

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