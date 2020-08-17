連3日「全天買一送一」！北部首間研果室登場，邪惡新品「手沖泰奶酪」內湖就喝得到

來自中部的超夯手搖品牌「研果室」憑藉吸睛的賣相及創意口味，成為近年IG打卡名店，如今北部人不必下到台中或台南，在台北也能就近喝得到囉！研果室第一間台北分店將在8/18於內湖正式開幕，當日起連續3天將祭出指定品項「全天買一送一」好康，是時候揪團喝爆！

圖／研果室提供

「研果室」飲品每杯主打新鮮現榨原汁，著重茶品與新鮮水果的創意結合，為歡慶首度進駐台北，內湖店8/18開幕起截至8/20每日推出不同風味的買一送一，連3天依序為嚴選紅寶石葡萄柚的清香款「桂花金柚」、茶控會愛的「包種青茶」及有嚼勁的經典類「珍珠錫蘭奶茶」。全天任一時段皆有機會享有優惠，唯每人限購一組，但打卡或標記還會再加碼現折5元，超值嚐鮮價可別錯過啦！

圖／IG@taiwanfoodeat授權

不僅如此，研果室最新推出的新品「手沖泰奶酪」也會於內湖店同步上市，每口都能吸入滿滿的泰式奶茶冰沙及滑嫩鮮奶酪，加價5元升級珍珠更加豐盛，超邪惡的組合令人一喝就上癮，全新消暑逸品準備開喝！

台北內湖店

地址：台北市內湖區成功路四段168-3號；營業時間：10:00-22:00開幕限定全天買一送一優惠品項：8/18（二）桂花金柚；8/19（三）包種青茶；8/20（四）珍珠錫蘭奶茶

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