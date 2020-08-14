限時7天優惠！台中超夯「黛黛茶」插旗台北　「中杯黃金香橙大吉嶺」只要10元

可頌控快筆記！甫推出「皇家榴槤卡士達可頌」就熱賣的人氣可頌專賣店「八月堂」為了響應「國際可頌節」，將於8月17日起一連三天祭出買一送一活動，凡身著藍色衣、褲、裙及享有優惠，可頌控可要把握機會衝一波。

2020-08-11 16:31