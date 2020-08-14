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限時7天優惠！台中超夯「黛黛茶」插旗台北　「中杯黃金香橙大吉嶺」只要10元

聯合新聞網 / 陳信儒
黛黛茶DailyDae插旗台北，推出限時7天優惠活動。 圖／黛黛茶DailyDae提供
黛黛茶DailyDae插旗台北，推出限時7天優惠活動。 圖／黛黛茶DailyDae提供

台中發跡高顏值手搖飲「黛黛茶DailyDae」直營北上插旗延吉街，開幕慶活動維持一週7天，誠意滿滿祭出年度冠軍漸層系夢幻飲品「中杯黃金香橙大吉嶺」每杯只要10元，限時不限量，就是要讓民眾喝好喝滿。

「黛黛茶DailyDae」跳脫台式手搖飲，大走英倫浪漫古典洋樓風，搭配沈穩紅磚外牆，入店彷彿置身於異國，大力洗刷各大網美IG版面。過去手搖飲常以青茶、烏龍茶作為主軸，黛黛茶則以世界茶品「紅茶」為基底，加入清甜台式水果，像是香橙、葡萄、奇異果以及夏季霸主芒果，一口氣喝得到「香、醇、濃」三大滋味十分驚艷味蕾。香，舌尖喝得到水果芬香；醇，紅茶醇蘊厚實；濃，陣陣茶香、果香撲鼻而來，從百家爭鳴水果茶中脫穎而出，激盪新水果紅茶風味。

黛黛茶DailyDae北上展店。 圖／黛黛茶DailyDae提供
黛黛茶DailyDae北上展店。 圖／黛黛茶DailyDae提供

黛黛茶北部首間直營延吉店將於8月15盛大開幕，為了慶祝開幕活動滿滿，超有誠意一連三波，從試營運12日起天天有驚喜。第一波：8/13、14 試營運日全品項8折優惠；第二波：8/15人氣王「中杯黃金香橙大吉嶺」每杯$10元、8/16「中杯鮮榨青檸阿薩姆」每杯$10元；第三波：8/17～8/19現場全品項第二杯半價，外送全品項8折，內用外送一口氣滿足所有的民眾。

排行榜NO.1「黃金香橙大吉嶺」使用新鮮柳橙汁與「紅茶界香檳」大吉嶺結合，清爽酸甜口感為炎炎夏日帶來消暑暢涼感，由於好評不斷，黛黛茶加碼改造升級推出「鮮橙皇冠大吉嶺」杯緣鋪滿整顆柳橙厚切片，紅茶微苦澀感完美結合濃郁酸甜橙香，黃、橘、紅三大暖色漸層，堪稱為絕美火燒夕陽夢幻下午茶，這杯相機先食就對了！

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