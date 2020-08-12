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Mum,Mum 饅饅好食「粉紅甜點書店」快閃板橋 裝滿甜點的書、少女系打卡墻好吃還好拍
不愛看書沒關係，這本名副其實的「甜點書」你應該有興趣！來自新竹的少女系甜食「Mum,Mum 饅饅好食」日前北上快閃板橋大遠百，不僅販售招牌水果蛋糕、各式瑪德蓮，更限量推出設有實際裝有甜點的書本禮盒，還以書本墻打造成網美系「粉紅甜點書店」，讓大家能在夢幻環境享受下午茶。
「Mum,Mum 饅饅好食」最夯明星商品為手作100%天然食材水果蛋糕，主打吃得到堆疊的新鮮水果塊，其中又以「招牌綜合水果蛋糕」人氣最高，每款皆採用減糖配方，讓甜食控吃得更加安心。如今這些切片甜點在板橋就吃得到，而快閃店最大亮點之一莫過於吸睛的粉色書本墻，厚如字典的書本造型實際為「幸福配方甜點禮盒」，裝有鬆軟口感的檸檬棒蛋糕、三款伯爵、巧克力硬殼及焦糖肉桂風味瑪德蓮，吃完還可作為精美收納盒使用，美觀又實用！
板橋快閃店只到8/26，這段期間去不了新竹本店，可以考慮到大遠百嗑甜點療癒自己，還能順便打卡一波呢！
Mum,Mum饅饅好食 板橋快閃店（截至8/26）
地址：新北市板橋區新站路28號(板橋Mega City大遠百B1鼎泰豐對面手扶梯處)
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