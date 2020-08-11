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八月堂「買一送一」連三天快筆記！ 身分證有3或念3 加碼優惠「3元多加1顆」

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
八月堂響應國際可頌節推買一送一。 圖／八月堂提供
八月堂響應國際可頌節推買一送一。 圖／八月堂提供

可頌控快筆記！甫推出「皇家榴槤卡士達可頌」就熱賣的人氣可頌專賣店「八月堂」為了響應「國際可頌節」，將於8月17日起一連三天祭出買一送一活動，凡身著藍色衣、褲、裙及享有優惠，可頌控可要把握機會衝一波。

「殿堂級可頌-八月堂」堅持日式職人精神，嚴選世界級優質食材，每日現場烘烤、限量出爐的方式擄獲不少吃貨，每每推出新口味就熱賣，8月甫推出「皇家榴槤卡士達可頌」、「牛奶糖可頌」新品也引發搶吃熱潮。

八月堂響應國際可頌節推買一送一。 圖／八月堂提供
八月堂響應國際可頌節推買一送一。 圖／八月堂提供

今年適逢八月堂來台展店三週年，有鑒於去年推出的817國際可頌節大受好評，今年再加碼8月17日至8月19日連三天，凡身著深藍系衣服或褲子／裙子，於全台正櫃消費可頌即享「買1顆送1顆」優惠活動，每人最多限贈三顆，每日每店限量100名！

此外，八月堂更推出回饋老顧客一同歡頌3週年活動，於8月21日至8月31日，於全台櫃位（含快閃），凡出示證件有含數字3或名字諧音同3者(珊/姍/山/杉/三etc.) 消費可頌滿3顆即享3元加購多1件的優惠，每人每日限加購2顆(加3元多1件以價低品項計)！

八月堂在8月份除了祭出多項好康回饋消費者外，8/14(五)全台正櫃將上市新品「咖啡起司巧克」，內餡以濃醇咖啡調合馬斯卡彭起司而成的咖啡奶醬，搭配經典香酥的蜂巢可頌，再點綴巧克力淋醬與新鮮咖啡豆，當一口咬下咖啡香氣在舌尖蹦發，口感柔和滑順，可謂咖啡可頌的代表作。八月堂品牌月即將開跑，快把握一年一度的最優惠的八月，讓您好好品嚐八月堂的殿堂級可頌！

八月堂可頌節／8月活動總整理

活動1

2020/8/17(一)~8/19(三)期間著深藍系衣服或褲子，消費可頌享買1送1。（活動門市：全台正櫃門市／每店每日限量100名，每人每日至多限贈3顆。）

活動2

2020/8/21（五）~2020/8/31（一）出示證件中有數字3或姓名音同3者，消費可頌滿3入加3元多1件優惠。（活動門市：全台門市／每人每日限購2組，EX：消費6入可加購2顆。*+3元多一件以全單中最價低品項計。）

八月堂推證件有含數字3或名字諧音同3者(珊/姍/山/杉/三etc.) 消費可頌滿3顆即享3元加購多1件的優惠。 圖／八月堂提供
八月堂推證件有含數字3或名字諧音同3者(珊/姍/山/杉/三etc.) 消費可頌滿3顆即享3元加購多1件的優惠。 圖／八月堂提供

八月堂「咖啡起司巧克」新品。 圖／八月堂提供
八月堂「咖啡起司巧克」新品。 圖／八月堂提供

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