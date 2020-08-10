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榴蓮芒果餡＋抹茶蛋糕！金帛手製「榴槤芒果生乳捲」小山峰造型太欠吃

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／金帛手製提供
圖／金帛手製提供

榴蓮控出動！台中人氣甜點品牌「金帛手製」近日結合熱帶水果霸主榴蓮與芒果，推出全新「榴芒蘇丹王」山型捲，不僅打造了生乳捲特色口味，精美的山峰造型也頗為加分，獨特組合簡直太生火。

圖／金帛手製提供
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圖／金帛手製提供
圖／金帛手製提供

金帛手製時隔一年再度推出「抹茶榴槤生乳捲」，本次首度嚴選來自馬來西亞的頂級榴蓮品種「蘇丹王」，以其果肉為山底，搭配芒果慕斯的山頂，製成獨特的可愛山型。外層則是採用小山園抹茶的柔嫩蛋糕體，主打淡奶油味與些許芒果顆粒微妙滋味，一口咬下還能感受濃郁果香。

圖／金帛手製提供
圖／金帛手製提供

這款新品建議以冷凍方式保存，切好想吃的份量退冰15至20分鐘，即可體驗冰淇淋口感的沁涼內餡。即日起至8/14祭出兩條1099元早鳥優惠價，有興趣的榴蓮控快揪團嚐鮮去，準備一場夏季限定下午茶！

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